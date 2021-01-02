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1 milyar insan tatile çıkamadı, buna bir de gidilemeyen kış tatili eklendi

ANTALYA (İHA) – Pandemi sürecinde ekonomik açıdan en çok etkilenen hizmet kollarından olan turizm sektörü ayakta kalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 2019 sezonuna göre büyük düşüşler yaşayan turizm sektörü, 2021 yılını geçiş yılı olarak kullanıp 2022’de normale dönmeyi hedefliyor. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, şimdiden 2021 sezonu için tahminde bulunmanın zor olduğunu belirterek, "2021 yılı bir geçiş yılı olacak. 2022 yılında turizmde patlama olabilir” şeklinde konuştu.

ANTALYA 02.01.2021, 14:19
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1 milyar insan tatile çıkamadı, buna bir de gidilemeyen kış tatili eklendi

ANTALYA (İHA) – Pandemi sürecinde ekonomik açıdan en çok etkilenen hizmet kollarından olan turizm sektörü ayakta kalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 2019 sezonuna göre büyük düşüşler yaşayan turizm sektörü, 2021 yılını geçiş yılı olarak kullanıp 2022’de normale dönmeyi hedefliyor. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, şimdiden 2021 sezonu için tahminde bulunmanın zor olduğunu belirterek, "2021 yılı bir geçiş yılı olacak. 2022 yılında turizmde patlama olabilir” şeklinde konuştu.

2021’de milyonlarca insanın seyahate gidip gidemeyeceğini merak ettiğini söyleyen Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, “2021 nasıl olacak, seyahate gidilebilecek mi? sorusuna cevap arıyor milyonlarca insan. Bununla birlikte yine yüzbinlerce işletme ve milyonlarca turizm çalışanı da şimdiden 2021 yılını merak ediyor. Sürekli buna dair gelişmeleri, görüşleri takip ediyor. Ancak görüşler ve öngörüler o kadar ki birbirinden uzak ki , doğruyu kestirmek neredeyse mümkün değil” dedi.

“Şimdiden 2021 yılını öngörmek, tahminde bulunmak çok zor”

2021 yılı için şimdiden tahminde bulunmanın gerçekçi olmadığı söyleyen Recep Yavuz, “Şimdiden 2021 yılını öngörmek, tahminde bulunmak ancak falcılık olur.Büyük bir ihtimalle 2021 sezonu koronanın kucağında geçen 2020 yılından daha iyi olacaktır. Ama 2019 gibi olmayacaktır. 2021 sezonu sayısal anlamda, 2019 ile 2020 yılının karışımı olacaktır. Sağlık konusunda güvenli, inandırıcı ve kapasiteli ülkeler tercihte öne çıkacaktır. Bu şartlarda 2021 yılının üçüncü çeyreğinde turizm ancak mümkün olur. Turizm treninin hızlanması ya da yavaşlaması tamamen aşı ile ilgili gelişmelere endeksli olacaktır” diye konuştu.

“2021 yılı bir geçiş yılı olacak 2022 yılında turizmde patlama olabilir”

2021’de olabilecek senaryoları kendi tabiri ile iyimser yolla yorumlayan Yavuz, 2022’de turizmde bir patlama olabileceğini söylerken, “ Aşının bulunmuş ve dağıtılıyor olması psikolojik bir moral oluşturuyor. Herkesin kısa sürede aşı olması mümkün değil, ama tatile gidecek olanlar, aşı konusunda istekli olacaklardır. 1 milyar insan tatile çıkamadı. Buna bir de gidilemeyen kış tatili eklendi. Avrupa da birçok kişi kısa aylardır çalışma ödeneğine tabii. Bir aylık maaşı bir yaz tatili için yeterli. 2020 yılından ötelenerek, çek verilen çok fazla rezervasyon 2021 için beklemede. Bu yıl görünüyor ki kısıtlamalar gevşetildiği an, turizm hareketi başlıyor. Ülkeler baskıya daha fazla dayanamayacak ve tedbirleri alarak yasaklar gevşetilecek. Denize girmek isteyene yasak konmayacak, ama can yeleği şart koşulacak. Öte yandan, 2020 turizmdeki hareketlilik altın çağını yaşadığı 2019 yılının yüzde 70’i kadar olur. 2021 yılı bir geçiş yılı olacak. 2022 yılında turizmde patlama olabilir” şeklinde konuştu.
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