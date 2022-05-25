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Ziraat odası başkanları Akyurt’ta buluştu

Ankara’daki ziraat odalarının başkanları, Akyurt Ziraat Odası’nın ev sahipliğinde Akyurt’ta bir araya geldi.

ANKARA 25.05.2022, 11:26
Ziraat odası başkanları Akyurt’ta buluştu

Ankara’daki ziraat odalarının başkanları, Akyurt Ziraat Odası’nın ev sahipliğinde Akyurt’ta bir araya geldi.

Akyurt Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıya Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Belediye Başkanı Hilal Ayık, meclis üyeleri, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü

Alper Koçaker, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Önder Beker, Akyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Beşir Sungur ve oda başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ürün gelişimleri ve değişimlerini sürekli takip ettiklerini söyleyerek, elde ettikleri verileri bakanlık yetkilileri ile paylaştıklarını dile getirdi. Süne ile mücadelenin hem verim hem de kalite bakımından önemine dikkat çeken Korkmaz, “Süne ile mücadele zorunludur. Mühendis arkadaşlar metrekaredeki süne yoğunluğunun ölçümlerini yapıyor ve muhtarlar ilaçlama konusunda bilgilendiriliyor. Bu mücadeleye katılmanızı rica ediyoruz” dedi.

"Kayıp 1 milyar TL’

Verimi artırmaya yönelik yapmış oldukları çalışmadan bahseden Korkmaz, “Teknik analizlerde süne mücadelesi kayıpları ve biçerdöver kayıpları neredeyse yaklaşık 1 milyar TL’ye denk geliyor. İyi mücadele yapmadığımızda Ankara’da tarıma verdiğimiz destek kadar milli servetin tarlada kalmasına sebebiyet veriyoruz. Çiftçinin daha fazla desteklenmesi önemli ve değerli ancak bunun kadar mühendisin sahada verdiği emeğin etkin bir şekilde uygulanması da önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Önceliklerinin verimi artırmak olduğunu ifade eden Korkmaz, destek sisteminde nakit desteği yerine tohum gibi

ayni desteklerin üretimi daha da artırdığını dile getirdi.

10 bin ağaca Ankara armudu aşısı

Ankara armudunun popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalardan bahseden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, “Geçtiğimiz yıl toplamda 450 ton buğday ve arpa tohumu verdik, verdiğimiz tohumlarda bölgemize uygun yüksek verimli tohumlardı. Bunları da yüzde 75 hibeli olarak sağladık. Toplamda 1 milyon 300 bin fideyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bunun dışında Ankara armudu için önemli bir çalışma yapıyoruz. Çünkü ana vatanı İdris Dağı’nın etekleri. Elmadağ, Akyurt, Çubuk, Kalecik bu bölgede yüksek rakımda yetişiyor, biz de Ankara armudunun popülasyonunu artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 bin ahlat ağacına aşılama yaptık. Bu sene hem bakan yardımcımızdan hem il tarım müdürümüzden sözünü aldık, Akyurt’umuza 10 bin aşı kalemi gelecek ve bu da popülasyonu artıracaktır. Ankara’mız için katma değer sağlayacak ve kültürümüzde yeri olan bir meyve” dedi.

Ziraat odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile uyum içerisinde olduklarını söyleyen Ayık, “Bir karar alırken, istişare halinde olmak, soruyor olmak çok kıymetli, ortak bir karar alıyor ve hep beraber arkasında duruyoruz. Her birimiz bir tarafa çekersek başarı gelmez. Bu tür topluluklarda başarının olmadığını hepimiz görmüşüzdür. Biz bir aradayız, mutluyuz. Her zaman üreticimizin yanındayız, onlar da bizlerin yanındalar. Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Böyle olunca da başarı kendiliğinden geliyor” ifadelerini kullandı.

Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal ise, “Hem devletimizin hem de belediyelerimizin vermiş olduğu destekler çiftçilerimize büyük katkı sağlıyor. Vermiş olduğunuz destekler için çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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