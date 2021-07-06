Zir Vadisi Dinlenme Alanı Projesi Sincan’a değer katıyor

Sincan Belediyesi Zir Vadisi Dinlenme Alanı Projesi’yle ilçeye yepyeni bir nefes alanı kazandırıyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yapımına başlanan drift ve drag pisti hem gençleri, hem de motor sporlarına gönül verenleri heyecanlandırdı.

Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Sincan için çalışan Sincan Belediyesi, ilçenin güzelliğine güzellik katacak yeni projelerle göz dolduruyor. Bu projelerden bir tanesi de Zir Vadisi Dinlenme Alanı Projesi. Proje ile tarihi ve doğal güzelliklere sahip bölge, yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Proje kapsamında konser ve festival alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, restoran, kütüphane, mesire alanları yapılacak, bölge cazibe merkezi haline gelecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yapımına başlanan drift ve drag alanı, özellikle gençleri çok heyecanlandırdı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çalışmaları yerinde inceledi.

Sincan drift ve drag pistine kavuşuyor

Zir Vadisi Dinlenme Alanı Projesinde özellikle gençler için her ayrıntı düşünüldü. Yapımına başlanan drift alanı ile Sincan bir ilke daha kavuşuyor. Pist tamamlanınca gençler güvenli bir alanda istedikleri gibi drift yapabilecek.

Bir motor sporları kompleksi olarak kullanılacak olan pist, günümüzde çok popülerleşen drift sporunun yapılacağı ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olacak. Araç tanıtım lansmanları, otomobil kulüplerinin buluşmaları, yedek parça aksesuar fuarları, otomobil festivalleri, ileri sürüş teknik eğitimleri, ağır vasıta sürüş eğitimleri, motosiklet sürüş eğitimleri, slalom yarışları, üniversitelerin elektrikli proje araç test ve yarışları ile bunun gibi otomobil odaklı alternatif birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.

Drag pisti de Sincan’a kazandırılıyor

Sincan ayrıca drag pistine de kavuşuyor. Drag pisti Türkiye’de en eski ve popüler motorsporu olan drag yarışlarına ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Ankara, tarihinde ilk kez bir drag pistine sahip olacak. Özel bir asfaltın döküleceği, güvenliğin uluslararası standartlarda sağlanacağı pistte çok güçlü araçlar yarışabilecek. Artık Türkiye’nin en hızlı drag yarış araçların net süreler alabilmesi için yurt dışındaki pistlere gitmesine gerek kalmayacak.

Pist özünde Ankara’ya ilkleri yaşatacak olup Türkiye otomobil sporlarına ve otomobil endüstrisine birçok alanda katkı sağlayacak.