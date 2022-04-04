Zabıtadan Ramazan denetimi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde zabıtalar tarafından fırınlarda Ramazan denetimi yapıldı.

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri amacıyla fırınlarda denetim yaptı.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte özellikle gıda ürünlerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde öncelikle hijyen koşulları olmak üzere satışı yapılan ürünlerin gramaj kontrolleri gerçekleştirildi.

İşyerlerinde imalat yapılan mutfaklar, kullanılan malzemeler, ürünlerin son kullanma tarihleri, işyeri çalışanlarının kıyafet ve kişisel temizliklerine kadar bütün denetimler yapıldı.