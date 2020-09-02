Zabıta Teşkilatı 194 yaşında

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, Zabıta Teşkilatı’nın 194. kuruluş yıld önümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Ulus’ta düzenlenen törene katıldı, ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Zabıta Teşkilatımızın 194. kuruluş yıl dönümünü kutlarım” açıklamasında bulundu.

Ankara’da görev yapan Büyükşehir ve İlçe Zabıta Müdürlükleri, "Zabıta Haftası" etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldi. Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Sincan Belediyesi zabıta ekipleri de katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törenin ardından Anıtkabir ziyaret edildi. Ekipler daha sonra Zabıta Teşkilatı Federasyonuna da bir ziyaret gerçekleştirdi. 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Zabıta Teşkilatı’nın 194. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Ercan, Sincan zabıtasının içinden geçtiğimiz şu zorlu süreçte fedakarca gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi. Başkan Ercan, “Zabıta Müdürlüğü personelimiz Sincanımızda huzur ve güven ortamını sağlamak için çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Özellikle içinden geçtiğimiz şu zorlu günlerde halkımızın sağlığı için ekiplerimiz çok titiz bir çalışma yürütüyor. Pazarlardan marketlere, kuaförlerden düğün salonlarına kadar ilçemizin dört bir köşesinde denetimler aralıksız devam ediyor. Sürekli sahada bulundukları için bizlerin işiten kulağı, gören gözü olan zabıta ekiplerimiz, belediyemiz ve vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görüyor. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelimizi ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren zabıta ekiplerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.