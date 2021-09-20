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Yılların hasreti bitiyor: Ankaralılar teker teker yeşil alanlara kavuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkente yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Başkentlilerin yıllardır hasret kaldığı yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesinin yeni çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla halka açtığı “30 Ağustos Zafer Parkı”, “Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı” ve “Gazi Park” görenleri hayran bırakıyor.

ANKARA 20.09.2021, 15:09
Yılların hasreti bitiyor: Ankaralılar teker teker yeşil alanlara kavuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkente yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Başkentlilerin yıllardır hasret kaldığı yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesinin yeni çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla halka açtığı “30 Ağustos Zafer Parkı”, “Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı” ve “Gazi Park” görenleri hayran bırakıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentlileri yeşil alanlarla buluşturmayı sürdürüyor. Yıllardır AŞTİ’nin yanında atıl durumda olan “30 Ağustos Zafer Parkı’, Gazi Çiftliğine yakın mesafede bulunan “Gazi Park” ile “Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı”nı çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile yeniden canlandırarak halka açan Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların sayısını her geçen gün artırmayı amaçlıyor. Her iki park sadece merkez değil çevre ilçelerden de özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

Gazi park farklı etkinlik olanaklarıyla kendine hayran bırakıyor

Yaklaşık 62 bin metrekarelik alan içerisinde nilüfer göletinden spor sahalarına, çocuk oyun alanlarından evcil hayvan gezinti alanına, bisiklet yolundan etkinlik çayırına kadar 7’den 70’e herkese hitap eden Gazi Park, başkentlileri hayran bırakıyor.

Ankara’ya Nefes Olan Park: 30 Ağustos Zafer Parkı

Başkentlilerin en çok tercih ettiği yeşil alanların başında yer alan 30 Ağustos Zafer Parkı, 166 bin metrekarelik yeşil alanıyla buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Bisiklet yolunun yanı sıra yürüyüş ve koşu yoluyla vatandaşların ziyaret etmeyi tercih ettiği parkta, kendi bisikletiyle gelmeyenler için her yaş grubuna hitap eden bisiklet kiralama imkanı da sağlanıyor.

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