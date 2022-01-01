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Yılın son gününde Belediye Başkanı Köse, muhtarlarla buluştu

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 2021 yılının son gününde Mamaklı muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda yıl boyunca yapılan çalışmalar ve gelecek yılda yapılacak projeler konuşuldu.

ANKARA 01.01.2022, 12:09
Yılın son gününde Belediye Başkanı Köse, muhtarlarla buluştu

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 2021 yılının son gününde Mamaklı muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda yıl boyunca yapılan çalışmalar ve gelecek yılda yapılacak projeler konuşuldu.

Mamak Belediye Başkanı Köse, 2021 yılının son gününde Mamaklı muhtarlarla buluştu. Lavanta Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, yıl boyunca yapılan çalışmalar ve önümüzdeki yılda gerçekleşecek olan projelerle ilgili değerlendirmelerde masaya yatırıldı. Toplantıya Başkan Köse’nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngöre ve Mamaklı muhtarlar katıldı.

2021 yılının pandemiden dolayı zorlu bir yıldı olduğunu aktaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu zorlu şartlara rağmen ilçemizde hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Mamak’a güzel eserler kazandırmak ve daha da güzelleştirmeye çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Yaza kadar inşallah açılışlar silsilesine devam edeceğiz. Hemen hemen her mahalleye dokunduğumuz çalışmalar yaptık ve yapıyoruz” dedi.

"Maske mesafe ve temizliğe büyük önem gösterdik"

2020’nin Mart Ayı’nda başlayan büyük bir salgın yaşandığını ve bu sürecin devam ettiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Köse, “Bu süre zarfında maske mesafe ve temizliğe büyük önem göstererek bu tehlikeyi en aza indirmeye çalışıyoruz. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Belediye olarak personelimizle beraber Kaymakamlığın yaptığı tüm çalışmalara destek olduk” ifadelerini kullandı.

“Mamak kentsel dönüşümle kabuk değiştiriyor”

Kentsel dönüşüm alanında Mamak’ın kabuk değiştirdiğini de kaydeden Köse, “İlçemizde gecekondu dönüşümleri çok büyük oranda gerçekleşti ve devam ediyor. Altıağaç-Karaağaç, Hüseyingazi kentsel dönüşüm alanında çalışmalar devam ediyor. Diriliş Mahallesi’nde yine 5. Etap çalışmaları oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Bunların yanı sıra Samsun Yolu çerçevesindeki 14 tane mahallemizi kapsayan 4 bin 500 konutun çalışmalarına da başlandı. Dutluk’ta ise 548 tane konutun inşaatları tamamladı. Yakında Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde kura çekimi yapılacak. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız orada o konutların anahtar teslimini yapacak” değerlendirmesinde bulundu.

Mutlu Taş Ocakları’nda da son noktaya gelindiğini söyleyen Köse, “Yılbaşından itibaren hak sahipleriyle anlaşmalara başlayacağız. Bakanlığın yüzde ellisini sübvanse ediyor. Bizde belediye olarak oradaki arsalarımızdan destek veriyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle Mutlu Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm çalışmamıza önemli bir hızla başlamış olacağız” ifadelerine yer verdi.

Mamak oto sanayi sitesine kavuşuyor

Kıbrıs Kanyonu’yla ilgili planlama çalışmalarının tamamladığı ve tahsis çalışmalarında sona geldiğini belirten Belediye Başkanı Köse, “Milli Emlak’ın kanyonda bulunan arsalarının tamamını devir alıyoruz. Kızılca’da yapmayı planladığımız oto sanayi sitesinde de güzel gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Orada bulunan 80 dönümlük bir arsa Mamak Belediyesi’ne geçti. İnşallah seneye bu zamanlar sanayimizi bitirmiş olacağız ve ilçemiz bir oto sanayi sitesine kavuşmuş olacak” açıklamasında bulundu.

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