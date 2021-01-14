Yıldıztepe Kütüphanesi’ne gençlerden büyük ilgi

Altındağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yıldıztepe Mahalle Kütüphanesi hizmete girdi. Başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların faydalanabileceği kütüphaneye gençler büyük ilgi gösterdi.

Altındağlı gençler tarafından sabırsızlıkla beklenen Yıldıztepe Kütüphanesi’ne gençler ilk günden büyük ilgi gösterdi. Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bu kadar ilgi görmesi, gençlerimizin ilk günden ders kitaplarını alarak akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması gerçekten çok güzel. Altındağ bu gençlerimiz ve çocuklarımız sayesinde gelecekte çok daha güzel olacak inşallah” dedi.

“Yeni kütüphaneler yapacağız”

Her mahalleye bir kütüphane yapmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı hemşehrilerimiz, gençlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız inşallah. Görüyoruz ki kütüphaneler önemli bir ihtiyaç. Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Altındağ’ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize çok daha uygun koşullar sunacağız. Onlar yeter ki okusun, derslerine çalışsın. Biz daima yanlarındayız” ifadelerini kullandı.