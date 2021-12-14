Yıldızlar sahnede anıldı

Yaşamını tiyatroya adamış ve pandemi döneminde aramızdan ayrılmış olan usta sanatçılar ‘Yıldızlar Bize Bakıyor’ etkinliğinde anıldı.

Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği (ANTİYAP) koordinatörlüğünde Çankaya Belediyesi ile Çankaya Kent Konseyinin iş birliğinde düzenlenen etkinlik yıldızlar geçidine sahne oldu.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen etkinlikte sahne tozunu yutmuş usta sanatçılara dair anılar paylaşıldı. ANTİYAP Başkanı Ali Nihat Yavşan ‘Hiçbir şey ölmez her şey yaşar’ sloganıyla çıktıkları bu yolculukta aramızdan ayrılan usta isimlerin eserleriyle ölümsüzleştiklerine vurgu yaptı.

Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu gösterisi ile başlayan etkinlikte yolu Ankara’dan geçen ve Ankara tiyatro sanatına katkı sunan Meral Niron, Gönül Orbey, Işık Toprak, Erol Demiröz, Jale Aylanç, Nusret Çetinel, Halil Esen, Bülent Yıldıran, Adnan Çelik, Hasan Akıcı, Hüseyin Özay, Cahit Çağıran, Kemal Kuruçay, Turgay Yıldız ve Semra Dinçer anılarıyla yad edildi.

Pandemi döneminde hayatını kaybeden usta sanatçıların ailelerine günün anlam ve önemine dair plaket ve çiçek takdimi yapılan etkinlikte ayrıca yine bu dönemde kaybettiğimiz Ayşegül Atik, Ferhan Şensoy, Haldun Boysan, Kartal Tibet, Rasim Öztekin, Seyfi Dursunoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Uğurtan Sayıner, Mehtap Ar’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı da anıldı.