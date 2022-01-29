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Yerli ve milli bisiklet sayaçları bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de üretilen ilk “Bisiklet Sayacı” Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı.

ANKARA 29.01.2022, 13:32
Yerli ve milli bisiklet sayaçları bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de üretilen ilk “Bisiklet Sayacı” Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da sürdürülebilir çevreci ulaşım projeleriyle Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor. “Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi”nin bir parçası olarak Büyükşehir Belediyesi ile iki üniversitenin iş birliğiyle yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de ürettiği ilk bisiklet sayacı bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı. Yapay zeka tabanlı ve kamera sistemi bulunan bisiklet sayacı ilk olarak Bahçelievler Eser Park’a kuruldu.

AB’den yüzde 100 hibe destekli yerli sayaçlar yaygınlaşacak

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yeni proje, Avrupa Birliği’nin bir organı olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından yüzde 100 hibe ile destekleniyor.

Başkentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırırken bir yandan da kullanım oranlarını tespit etmeyi amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı Proje Müdürü Ali Onuralp Ünal, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“EGO Genel Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği’nin bir organı olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün yüzde 100 hibe proje kapsamında Ankara’nın birçok yerinde yaptığımız bisiklet altyapılarından bir tanesini hayata geçirdik. Bisiklet sayacı için yürüttüğümüz proje kapsamında AR-GE çalışması yapıldı. 2002 yılından beri tüm dünyada kullanılan bu bisiklet sayaçlarını ilk defa Türkiye’de yerli olarak üretmiş olduk. Tüm dünyadaki bisiklet sayaçlarında çok farklı teknoloji kullanılıyor. Bizim bisiklet sayacımız geniş açılı bir kamerayla bisiklet tespiti yaparken yapay zekâyla da yorumlanıyor. Anlık olarak da kurumumuzda karar vericilerle paylaşılıyor. Şu an sadece 1.etap güzergâhında olan Milli Kütüphane ve Beşevler arasındaki bölgeye 1 tane yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde 8 tane daha yerleştirerek Ankara genelinde 9 bisiklet sayacıyla tespitleri yapacağız. Bisiklet yollarından geçen yayaların, bisikletlerin ve scooterların ölçülerek yoğunluğun tespit edilmesi ve bu tespit sonucunda Ankara’da gelecekte yapılacak bisiklet yollarının kararlarının verilmesi amaçlanıyor.”

Veriler kamera ile toplanıyor

Bisiklet sayaçlarında bulunan geniş açılı kamera tarafından elde edilen görüntüler önce gerçek zamanlı olarak görüntü işleme biriminde analiz edilecek.

Görüntüde yer alan nesneleri tespit ederek sınıflandıracak olan yapay zeka tabanlı görüntü izleme teknolojisine dayalı akıllı sayaç, oluşturulan istatistiki bilgiyi internet üzerinden sunucu sistemlerine aktaracak.

Bisiklet kullanıcılarından Büyükşehir’e teşekkür

Bisiklet kullanmak isteyenler için bisiklet sayacının teşvik edici olacağını vurgulayan bisikletseverler ise Büyükşehir’e teşekkür etti.

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