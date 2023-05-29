YENİMEK 85 yaşındaki Hediye teyzeye umut oldu

Ankara Yenimahalle’nin 21 noktasında 7’den 70’e vatandaşların kişisel gelişimine ve meslek edinmesine katkı sunan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), 85 yaşındaki Hediye Dağdelen’e umut oldu.

Yağlı boya resim, boya rölyef, giyim, filografi, iğne oyası, takı tasarımı, turistik el sanatları, gitar, bağlama gibi birbirinden farklı branşlarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim hizmeti sunan YENİMEK Kurs Merkezleri, 85 yaşındaki Hediye Dağdelen’in yaşamına değer katıyor.

Aile bütçesine katkı sunuyorum

YENİMEK Meydan Kurs Merkezi’nde öğrenme azmi ve hevesiyle gençlerin gıpta ettiği Hediye Teyze, el yapımı sabun ve jel mum yapımı kursunda eğitim alıyor. Kurs merkezinde yeni insanlarla tanışıp sohbet ettiğini ve yeni beceriler kazandığını belirten Hediye Dağdelen, “Her zaman öğrenmeye hevesliydim. Kurs merkezi sayesinde yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edindim” dedi.

Kızının tavsiyesi üzerine kursa yazıldığını söyleyen Dağdelen, “Kızımla birlikte yaşıyorum. Ev kiraları çok arttığı için Yuvaköy mahallesine taşındık. Her gün otobüse binip kursa geliyorum. Kızımın önerisi ile kendimi geliştirmek, yeni dostluklar kurmak ve aile bütçesine katkıda bulunmak için kurs merkezine yazıldım. İlk başta yaşımdan dolayı tereddüt duydum. Ancak öğretmenlerim ve arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Burada ürettiğim sabun, mum, patik ve örgüleri satarak ailemin bütçesine yardımda bulunuyorum. Daha önce kurslara katılmamış arkadaşlarıma da öneriyorum” şeklinde konuştu.

“YENİMEK binlerce aileye dokundu”

Yenimahalle’de vatandaş odaklı hizmetin ön planda tutulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YENİMEK kurslarımız binlerce aileye dokundu. Kurslarımız vatandaşlarımızdan yoğun talep görüyor. İlçemizin 21 noktasında hizmete açtığımız bu merkezlerde insanlar hemşerilik bilincini geliştiriyor, kendini geliştirme ve meslek edinme fırsatını yakalıyor. Genç, yaşlı, ev hanımı, çalışan binlerce ilçe sakini bu merkezlerden faydalanıyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin vatandaşa fayda sağlaması bizleri mutlu ediyor” dedi.