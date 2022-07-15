Yenimahalle’ye dört yeni sağlık ocağı

Yenimahalle Belediyesi, dört sağlık ocağının yapımına devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi, belirlenen mahallelerde dört sağlık ocağının yapımına devam ediyor. Susuz, Barış, Mehmet Akif Ersoy ve 25 Mart mahallelerinde inşaatı devam eden dört aile sağlığı merkezinin inşaatlarını denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapıların yakın zamanda tamamlanması için çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade etti. Sağlık hizmetlerinin doğrudan yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmamasına rağmen Yenimahalle Belediyesi’nin bu konuda elinden geleni yaptığını dile getiren Yaşar, "İnsan odaklı hizmetler yerel yönetimlerin olmazsa olmazıdır. Benim için halk sağlığı birinci önceliktir. İnsan için sağlık temel haklardan bir tanesidir. Ben de bunun bilincinde olan bir belediye başkanı olarak sağlık alanında önemli çalışmalara imza atıyorum. Sağlık ocakları yaparak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde temel sağlık hizmetlerinden faydalanmasıdır” dedi.

"Sağlıktan büyük zenginlik yoktur"

Aile sağlığı merkezlerinin Yenimahallelilere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yaşar, “Sağlık ocaklarımız en kısa sürede inşaatları tamamlanıp hizmete girecek. Sağlığımızın kıymetini bilelim, çünkü sağlıktan büyük zenginlik yoktur. İlçe sakinlerinin kendi mahallelerinde sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayan aile sağlığı merkezleri, acil müdahale odası, poliklinik muayene odaları, aşı bebek-çocuk izlem odası, emzirme odası, gebe izlem odası ve bekleme salonundan oluşuyor” dedi.