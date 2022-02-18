Yenimahalleliler Tiyatro Festivali’nde buluştu

İrfan Kangı’nın yönettiği “Emlakçıyı Beklerken” adlı tiyatro oyunu, Yenimahalle Belediyesi Tiyatro Festivali’nde tiyatroseverlerle buluştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyunda konuklar, anormal karakterlere sahip komşuların başından geçen olaylara tanıklık etti. Sahnelenen oyunda sevilen tiyatrocular Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Ziya Kürküt, Cenk Tunalı, Kahraman Sivri, Sertaç Akkaya, Melek Şahin ve Eylül İlbey bir araya geldi. Düzenbaz bir emlakçı olan Şuayip Dal’ın başından geçen olayların anlatıldığı 2 perdelik oyun konukları kahkahaya boğdu.

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan oyun sonrasında usta oyunculara çiçek vererek teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tiyatro, insan için çok önemli bir sanat dalıdır. Yenimahalle’de sanatı, kültürü ve müziği yaşatmaya çalışıyoruz. Şubat ve Mart ayları boyunca ilçe sakinlerimiz tiyatroya doyacak. Bugün 2 bin kişilik salonumuz doldu. Kapıdan dönmek zorunda kalan, yoğunluk sebebi ile salona giremeyen vatandaşlarımız için oyun 1 Mart’ta tekrar sahnelenecek” dedi.

Festival kapsamında 24 Şubat’ta “Samanyolu’nu Bilir misiniz?”, 28 Şubat’ta “Ağaçlar Ayakta Ölür”, 1 Mart’ta “Emlakçıyı Beklerken”, 3 Mart’ta “Ahududu”, 10 Mart’ta “Kalpten Kalbe”, 12 Mart’ta “Şıngır Şıngır Beyoğlu”, 16 Mart’ta “Hoş geldin Boyacı”, 25 Mart’ta “Baba Kız Müjdat Gezen” oyunları ücretsiz olarak sahnelenecek.