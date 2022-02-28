Yenimahalleli kadınlara ücretsiz danışmanlık

Yenimahalle Belediyesinin kadınlara destek olmak için Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 2015 yılında hizmete açtığı Kadın Danışma Merkezi, psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet gören bin 60 kadının yarasına merhem oldu.

Şiddet ve şiddetle mücadelede kadınların çözüm arayışlarına destek olan, psikolojik ve hukuksal danışmanlık, sosyal hizmet uygulamaları, sağlık, istihdam, sosyal hizmet gibi konularda hizmet veren ve bilgilendirme yapan merkez, mağdur kadınları talepleri doğrultusunda, yine belediyenin bünyesinde olan kadın sığınma evine de yönlendiriyor.

Evliliklerde yaşanan sorunlarda en çok etkilenen bireyler olan çocukları da unutmayan belediye, bu süreçte çocukların etkilenme oranını en aza indirgemek için annelerle birlikte çocuklarına da danışmanlık hizmeti veriyor.

Kadınlar için kurumlar arası işbirliği

Sosyal hizmet uzmanı ve psikolog eşliğinde Yenimahalle’de ikamet eden tüm kadın ve çocuklara ücretsiz hizmet veren merkezde, telefonla danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Ankara Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yenimahalle YEDAM ile koordineli olarak çalışılan Kadın Danışma Merkezi’nden yardım almak isteyen vatandaşlar,332 08 71 ve 335 22 96 telefon numaralarını arayarak bilgi alabilirler.