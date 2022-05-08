Yenimahalleli annelere “Anneler Günü” buluşması

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ile birlikte, İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez tarafından ilçedeki bir AVM’de düzenlenen Anneler Günü programına katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede düzenlenen Anneler Günü etkinliği kapsamında ilçedeki bir AVM’de anneler ile bir araya geldi. Başkan Yaşar’a, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal eşlik etti. Anneleri bu özel gününde yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, kısa bir konuşma yaparak başta Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı. Düzenlenen gecede, ilçe sakini anneler canlı müzik eşliğinde gece boyu dans edip eğlendi.

Yaşar: “Erkekler de sizin yanınızda sizin haklarınızı savunacak”

Yaşar, konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek, “Annelerimizin çektiği acıları, tacizleri, geçim zorluklarını, çocuklarının sıkıntılarını, devlete teslim ettikleri çocuklarını şehit olarak kucaklarına verdikleri günleri yaşıyoruz. Anneler Günü’nü ne kadar kutlamaya çalışsak da içimiz hep buruk kalıyor. Bacılarımıza, kardeşlerimize, analarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Siz de haklarınızı savunacaksınız, erkekler de sizin yanınızda sizin haklarınızı savunacak. Yenimahalle’de bunu yapmak için elimden geleni yapıyorum. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, şehit annelerimizin de ellerinden öpüyorum” dedi.

Dönmez: “Anne olmak yumuşacık tuttuğun kalbinle her sıkıntıya karşı dağ gibi durmaktır”

İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez de, “Anne olmak bir gözün gerçeklere bakarken bir gözünle hayallere dalmaktır. Anne olmak yumuşacık tuttuğun kalbinle her sıkıntıya karşı dağ gibi durmaktır. Anne olmak her gürültüde evladının tek nefesini bile duymaktır. Anne olmak günah dolu dünyada işlenen en güzel sevaptır. Anne olmak vatanına sahip çıkmaktır. Anne olmak kanatlarının altındakilerini korumaktır. Bunlardan daha güzeli ise anneye sahip olmaktır. Sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı temsil eden bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun” diye konuştu.