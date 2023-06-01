Yenimahalle’den memur adaylarına “Genel Tekrar Kampı”

Yenimahalle Belediyesi, temmuz ayında gerçekleşecek KPSS öncesi memur adayları için hazırlık kampı düzenliyor. 9 gün sürecek ve ücretsiz olacak eğitim programı, KPSS’ye girecek adaylara sınav öncesi genel tekrar imkanı sağlayacak.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek eğitim kampı, 5-10 Haziran (Genel Yetenek Genel Kültür) ve 12-14 Haziran (Eğitim Bilimleri) tarihleri arasında gerçekleşecek. Binlerce kişinin katılması beklenen kampa pegemakademi.com internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. 6 gün genel yetenek, genel kültür ve 3 gün eğitim bilimleri konularında eğitim alacak öğrencilerin dersleri saat 09.00’da başlayıp, 18.00’da sona erecek.

10 eğitmenin 110 saat ders anlatacağı Genel Tekrar Kampı’nda, memur adayları için genel tekrar kitapları özel olarak hazırlandı. Kampa katılacak olan adaylar hazırlık kitapları eşliğinde tüm derslerin tekrarı ve uygulamalı soru çözümleri ile sınava hazırlanma fırsatı yakalayacak. Bunun yanında KPSS kampı adaylara sınavda dikkat edilmesi gereken detayları öğrenme fırsatı da sunacak.

“Gençlerimizin yanındayız”

Yenimahalle’de yapılan yatırımların başında eğitimin geldiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle işsizlik sorunu çığ gibi büyüyor. Aileler çocuklarına büyük yatırım yapıyor, üniversiteye gönderiyor. Ne yazık ki gençlerimiz onca emek harcayarak tamamladıkları üniversite eğitimleri sonrasında işsizlik sorunu ile boğuşuyor. Yenimahalle Belediyesi olarak her yıl sınava hazırlanan gençlerimize yönelik KPSS hazırlık kampları düzenliyoruz. Bu sıkıntılı süreçte gençlerimizin yanında olmaktan ve onlara fayda sağlayan böylesine önemli bir hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sınavlara hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.