Yenimahalle’den geri dönüşüme dev katkı

Çevre bilincini oluşturmak amacıyla örnek projelere imza atan Yenimahalle Belediyesi, Macun Mahallesi’nde konumlandıran 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Kampüsü içerisinde, bin 125 metre kare alana konumlandırılan 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi, geri dönüşüme katkı sunmak isteyen ilçe sakinleri içinde fırsat sunuyor.

Atık Getirme Merkezi çevrecileri bekliyor

Atık Getirme Merkezi hizmetinden yararlanmak isteyen ilçe sakinleri, evlerinde oluşan kağıt, plastik, metal, cam, kompozit, ahşap gibi ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel sıvı ve katı yağ, floresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar, kurşunlu piller, akümülatör ve diğer pil atıklar, sitotoksik ve sitostatik ilaç atıkları, tekstil ambalaj ve ürünleri, hacimli atıklar ve ömrünü tamamlamış lastikleri teslim edebiliyor.

Geri dönüştürülebilen atıkları doğaya bırakmak yerine yeniden kullanıma kazandırmak isteyen Yenimahalleliler, atıklarını hafta içi 08.00-17.00, cumartesi günleri 08.30-13.00 saatleri arasında 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne teslim edebilirler.

Yaşanabilir bir dünya için katkı verin

Yaşanabilir bir dünya için geri dönüşüm konusuna önem verilmesi gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gelecek nesillerimizi güvence altına almak ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmalı ve bu kaynakları kirletmemek için çaba sarf etmeliyiz. Atıklarımızı kaynağında ayırmak ve geri dönüşüme dahil etmek büyük önem taşıyor. Yenimahalle’de bu bilinçle çalışıyor ve duyarlı vatandaşlarımızı temiz bir dünya ve çevre için kurduğumuz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine atıklarını bırakmaya davet ediyorum” dedi.