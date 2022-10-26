Yenimahalle’de zabıta dilencilere göz açtırmadı

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız yoldan kazanç sağlayan dilencilere yönelik denetim yaptı.

İlçenin işlek noktalarında ve cami önlerinde denetim yapan zabıta ekipleri, dilencilere göz açtırmadı. Dilencilersı ilgili mevzuat doğrultusunda kimlik tespiti yapılarak, üzerlerinden çıkan paralara tutanakla el koyuldu. Sadece dilencilere değil seyyar satıcılara da göz açtırmayan Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, son bir haftada yaptığı denetimlerde izinsiz ortamlarda sağlıksız gıdalarla vatandaşın sağlığı ile oynayan kokoreççileri satıştan men etti.

“Duygu istismarcılarına taviz vermeyeceğiz"

Dilenmenin Kabahatler Kanunu’na göre suç olduğunu ve bununla ilgili işlem uygulandığını belirten yetkililer, gelen şikayetler doğrultusunda dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin arttırıldığını söyledi. Yetkililer, “Söz konusu şahıslar insanlarımızın duygularını istismar ederek, özellikle çocukları kullanıyorlar. Tamamının yabancı uyruklu olduğu tespit edilen dilencilere cezai işlem uygulandı" dedi.