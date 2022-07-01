Yenimahalle’de yaz okulları start verdi

Yenimahalle Belediyesi’nin yaz tatilini Ankara’da geçirecek olan çocuklar için düzenlediği yaz okulları eğitimlerine start verdi. Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi’nde ve futbol branşı için Ali Öcal Batıkent Semt Stadı’nda düzenlenen yaz okulu kurslarına şimdiye kadar 500 öğrenci kayıt yaptırdı.

Yaz okulu programında 4-10 yaş aralığı için bale ve jimnastik branşlarında, 7-14 yaş aralığı için basketbol, voleybol, hentbol, halk oyunları, masa tenisi, kick boks, tekvando branşlarında eğitim veriliyor. 11 ayrı branşta eğitimlerin başladığı yaz okulunda futbol branşının çalışmaları Ali Öcal Batıkent Semt Stadı’nda gerçekleştiriliyor. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yaz okullarında bu yıl ilk kez alanında uzman spor eğitmenlerince okçuluk eğitimleri de gerçekleştiriliyor.

Yaz okullarının yoğun ilgiyle başladığını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yaz tatilini Ankara’da geçirecek olan çocuklarımızın sosyalleşmesi, spor yaparak zinde kalması ve kişisel gelişimleri için yaz okulları güzel bir imkandır. Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerin yetişmesiyle oluşur” dedi.