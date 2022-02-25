Yenimahalle’de Tiyatro Festivali devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Festivali’nde Cem Davran ve Hakan Gerçek’in rol aldığı “Samanyolu’nu Bilir misiniz?” oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Cem Davran ve Hakan Gerçek’in rol aldığı “Samanyolu’nu Bilir misiniz?” adlı tiyatro oyunu, Yenimahalle Belediyesi Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluştu. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna Yenimahalleliler akın etti. Hıncahınç dolu olan salonda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da oyunu vatandaşlarla birlikte izledi. Davran Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu iki perdelik trajikomik oyunda bir savaşa katılan ve orda kimliğini kaybeden bir adamın hayatını kaybetmiş bir askerin kimliğini almasıyla süregelen olaylar silsilesi anlatıldı. Usta oyunculuklarıyla dikkat çeken Davran ve Gerçek, vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Festival mart sonuna kadar sürecek

Oyun sonunda usta tiyatroculara çiçek veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Güzel bir oyunu bugün sizlerle beraber izlemekten onur duyuyorum. Yenimahalle Tiyatro Festivali hız kesmeden devam edecek. Festival kapsamında sizleri mart sonuna kadar usta oyuncularla ve sahneleyecekleri güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturacağız” dedi.

Festival kapsamında 28 Şubat’ta “Ağaçlar Ayakta Ölür”, 1 Mart’ta “Emlakçıyı Beklerken”, 3 Mart’ta “Ahududu”, 10 Mart’ta “Kalpten Kalbe”, 12 Mart’ta “Şıngır Şıngır Beyoğlu”, 16 Mart’ta “Hoş geldin Boyacı”, 25 Mart’ta “Baba Kız Müjdat Gezen” oyunları ücretsiz olarak sahnelenecek.