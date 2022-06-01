Yenimahalle’de Latin dansları rüzgarı esti

Gazi Üniversitesi Eşli Dans Sporları Topluluğu’nun düzenlediği 15’inci Dans Festivali, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verilen festivalde Latin danslarından hip-hop’a kadar birçok dans türünde birbirinden güzel şovlar, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda Yenimahallelilere eğlenceli bir akşam yaşattı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivale katılan Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Eskişehir Üniversitesi’nin dansçılarının gösterileri büyük beğeni topladı. Festival sonunda hünerlerini sergileyen dans topluluklarına ve ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediyesi yetkililerine teşekkür plaketi verildi.