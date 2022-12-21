Yenimahalle’de kreş öğrencilerine diş taraması

Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından, belediyeye ait kreşlerde eğitim gören binlerce çocuğun ağız ve diş taramaları yapıldı.

Taramalarda kurum doktorları Dt. Eylem Yeşilçimen Avşar ve Dt. Rabia Ataman miniklerin diş ve ağız sağlıklarını kontrol etti. Çocuklara dişlerini nasıl fırçalayacakları hakkında da uygulamalı olarak bilgi veren doktorlar, çocuklara diş ve ağız bakımı bilincini kazandırmak için diş takvimi, diş fırçası ve diş macunu da hediye etti.

"Rutin sağlık kontrollerimize devam edeceğiz"

Diş sağlığı için bazı alışkanlıkların çocukluktan itibaren edinilmesi gerektiğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çocuklarımızın sağlığı için rutin sağlık kontrollerimize devam edeceğiz. Burada ailelere de büyük görev düşüyor. Diş sağlığı için bazı hijyen alışkanlıklarının çocukluktan itibaren edinilmesi gerekir. Bunu sağlamanın en kolay yolu ise bu diş fırçalamaya çocukluk döneminde başlamaktır. Çocuklarda görülen diş çürükleri hem aile hem de çocuk için sıkıntı verici bir durumdur. Bunu önlemenin yolu ise diş sağlığını korumak için gereken önlemlerin alınmasıdır" dedi.