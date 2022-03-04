Yenimahalle’de Kişisel Gelişim Semineri

Yenimahalle Belediyesi personeline yönelik “Kişisel Gelişim Semineri” düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi, 2022 Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında düzenlediği eğitim seminerlerine devam

ediyor. Şubat ayında eğitimlere start veren Yenimahalle Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla personele yönelik “Kişisel Gelişim Semineri” düzenledi. Pedagog ve Aile Danışmanı Ali Dolgunyürek’in sunumuyla belediye meclis salonunda düzenlenen seminere birim müdürleri ve çalışanlar katıldı.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesinde kişisel gelişimin büyük önem ifade ettiğini belirten Dolgunyürek, “Başarı taç gibidir. Başarılı insan en çok hata yapan, risk alanlardır. İletişim, mutlu ve başarılı olmamızda etkendir. Bedenimiz bizim söylemediklerimizi söyler, yalan yüzümüzden okunur. Çatışma kaçınılmazdır. Pozitif çatışma iş veriminin

artmasına olanak sağlar. Etkili iletişimle iş hayatında verimli olmayı ve mutlu bireyler olarak yaşamayı başarabiliriz” dedi.

Çalışanlardan seminere yoğun ilgi

3 gün süren seminerde, "başarı taç gibidir", "takım çalışması ve ekip olmak", "etkili iletişim", "çatışma yöntemi", "beden dili" gibi çalışma ortamında hizmet kalitesinin yükseltilmesinde önem arz eden konu başlıkları hakkında bilgiler verildi. Soru cevap şeklinde katılımcıların da deneyimlerini aktarma fırsatını yakaladığı seminerde etkin, hızlı hizmet yöntemleri ve iletişim becerilerini geliştirme yöntemleri anlatıldı. Seminer sonunda katılımcılara sertifika verildi.