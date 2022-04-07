Yenimahalle’de “Kanser ve Beslenme” semineri

Ankara Yenimahalle Belediyesi, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle VM Medikal Park Ankara Hastanesi işbirliğinde “Kanser ve Beslenme” konulu seminere ev sahipliği yaptı.

Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Burak Civelek kanser nedir, kanser oluşumunda aile ve çevresel etmenler nelerdir, kanserden korunmanın yolları, aşırı kilo alımı ve kanser, fiziksel aktivite yetersizliğinin kanser oluşumuna etkileri, beslenme alışkanlıkları gibi birbirinden farklı ana başlıkları masaya yatırdı.

Sigara kullanımı ve obezite kansere davetiye çıkarıyor

Katılımcıların soru cevap şeklinde kanser hakkında öğrenmek istedikleri konuların yanıt bulduğu seminerde, kanserin bilinmeyenlerini de detaylıca anlatan Prof. Dr. Burak Civelek, “Kanser insanlık tarihi kadar eski bir hastalıktır. Mısır piramitlerinde bile kanser figürleri var. Kanser aslında bizim vücudumuzu oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması veya ölmesi gereken hücrelerin varlığını sürdürmesidir. Kanserli hücre organlar arası geçiş yaparak ulaştığı organın da işlev yapmasını engelleyen bir yapıya sahiptir. Bizim bildiğimiz kanserlerin yüzde 10 yada 20 kadarı aileseldir. Geri kalanı çevresel faktörlerden oluşur. Çevresel faktörlerin içerisinde de en yüksek etki oranını sigara kullanımı, obezite, yanlış beslenme alışkanlıkları ve Çernobil faciası gibi çevresel maruziyetler oluşturuyor” dedi.

Yaşamını değiştir kanser riskini yüzde 50 azalt

Kansersiz bir yaşam için yapılması gerekenleri de açıklayarak semineri sürdüren Civelek, “Her doğan birey kanser olabilir. Yapılan araştırmalar 2030 yılından sonra yeni doğan her 2 erkek çocuğundan birisi veya her 3 kız çocuğundan birisi ileride kanser olacak diyor. Kanser bir risklerin bütünüdür. Yaşam kalitemizi artırarak bu riskleri azaltmayı hedeflemeliyiz. Kansersiz bir yaşam için tütün ürünlerinden uzak durmalı, düzenli bir şekilde egzersiz yapmalı, vücudumuzun ideal ağırlık oranını korumalı, sebze ve meyve ürünlerini bol tüketmeli, alkol kullanmamalı, güneşsiz kalmamalı ancak uzun süre güneş ışığına maruz kalmamalı, meme, akciğer, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanser taramalarını ihmal etmeden yaptırmalıyız. Bu saydığımız önlemleri alarak, yaşam tarzımız ve beslenme şeklimize dikkat ederek kanser riskini yüzde 50 azaltabilme şansına sahibiz” şeklinde konuştu.