Yenimahalle’de “Bergen” yoğun ilgi gördü

Ankara Yenimahalle Belediyesi gişe rekortmeni "Bergen" filmini ilçe sakinleriyle buluşturdu. Sinema gösterimlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Bergen’in hayat hikayesini heyecanla ve merakla izledi.

“Açık Hava Sinema Günleri” çerçevesinde 15 farklı noktada gişe rekortmeni “Bergen” filmini ilçe sakinleriyle buluşturan Yenimahalle Belediyesi, son gösterimleri Çamlıca ve Beştepe Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Sinema gösterimlerine yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri, Bergen’in hayat hikayesini heyecanla ve merakla izledi. Yaz akşamlarını keyfe dönüştüren sinema gösterimleri, Yenimahallelilerin büyük beğenisini topladı.

“Yenimahalleliler sanattan uzak kalmasın istiyoruz”

Yaz boyunca süren açık hava sinema gösterimlerinde binlerce ilçe sakininin bir araya geldiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerini huzur ve mutluluk içerisinde bir araya getirmek için her yıl açık hava sinema günleri düzenliyoruz. Yenimahalle’de özellikle kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veriyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızın sanattan uzak kalmaması adına yıl boyunca, sevilen sinema filmlerini, sevilen sanatçıları ve tiyatro eserlerini Yenimahallelilerle buluşturuyoruz. İlçemizde komşuluk ilişkilerinin, barışın ve kardeşliğin geliştirilmesi açısından bu etkinler büyük önem taşıyor. Özellikle imkansızlıklardan ötürü bu etkinliklere gidemeyen vatandaşlarımız var. Yenimahalle’de sosyal belediyeciliğin gerektirdiği gibi insan odaklı hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

"15 farklı noktada sinema keyfi"

Yenimahalle Belediyesi’nin büyük ilgi toplayan açık hava sinema günleri, Murat Karayalçın Kent Meydanı, Ragıp Tüzün Parkı, İlkyerleşim Mahallesi Türkmeneli Parkı, Demetevler Parkı, Gazi Mahallesi, Abdurrahman Oğultürk Pazar Yeri, Ata, Ergazi, Serhat, Karşıyaka, Uğur Mumcu, Çamlıca ve İnönü Mahallesi Pazar Yerleri, Yakacık Kültür Merkezi ve son olarak Beştepeler Mahallesi’nde yapıldı.