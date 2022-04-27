Yenimahalle’de bayram temizliği

Yenimahalle Belediyesi, ilçeyi bayrama hazırlamak amacıyla temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Yenimahalle Belediyesi, ilçeyi bayrama hazırlamak amacıyla başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yenimahalle’deki cami ve mescitler Ramazan Bayramı öncesinde tek tek elden geçiyor. Yenimahalle Belediyesi ekipleri bölgede periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalara bayram öncesinde hız vererek vatandaşların rahat bir bayram geçirebilmesi için titizlikle çalışıyor.

Belediye ekipleri, ilçedeki toplam 240 caminin halılarını süpürüp kuru temizlemesini yaptı. Ayrıca camiler haşerelere karşı ilaçlandı. Titizlikle temizlik yapan ekipler, camilerin güzel kokması için gül suyu sıkmayı da unutmadı.

Yenimahalleli hizmetlerden memnun

Belediye ekiplerinin çalışma temposu vatandaşların da takdirini topluyor. Yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getiren vatandaş, “Başkanımızın ve ekibinin hizmetlerinden memnunuz. Yenimahalle Belediyesi’nin camilerimizde ve mezarlıklarda yıllardır yaptığı temizlik çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yalnızca camilerimizde değil, okullarımızda, cadde ve sokaklarımızda yapılan çalışmalar da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.

Bayram Yenimahalle’de güzel

Bayram hazırlıklarını yakından takip eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren cami ve mescitlerimizin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını belirli periyotlarla yaptık. Ramazan Ayı boyunca temizlik çalışmalarımızı artırdık. Şimdi de bayram öncesi Yenimahalle’de geniş bir bayram temizliği çalışması yürütüyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.