Yenimahalle’de açık hava sinema günleri başladı

Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin sıcak yaz akşamlarını keyfe dönüştürdüğü “Açık Hava Sinema Günleri" başladı. Vizyon yolculuğuna sinemalarda devam eden ve 6 milyona yakın sinemaseverin izlediği gişe rekortmeni “Bergen”, 27 Ağustos Cumartesi gününe kadar ücretsiz olarak 11 ayrı noktada Yenimahalleli sinema severlerle buluşacak. İlki Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde yapılan film gösterimi, yüzlerce Batıkentliye keyifli bir gece yaşattı.

“Yenimahalle kültürün ve sanatın merkezidir”

Vatandaşların yaşadıkları mahalleden, ilçeden keyif almalarını sağlamak için dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için her yıl düzenlediğimiz gibi bu yıl da açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. Yenimahalle kültürün, sanatın, sosyal yaşamın merkezidir. Yenimahallelilerin kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, gece gündüz çalışıyoruz. Yenimahalle’yi ve ilçemdeki bütün vatandaşlarımı seviyorum. Yaz boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler diliyorum” diye konuştu. Bergen’in hayat hikâyesini büyük bir merakla izleyen ilçe sakinleri de çaylarını, kahvelerini yudumlarken açık hava sinema gösterimi eşliğinde huzurlu bir yaz akşamı yaşadı.

27 Ağustos’a kadar 11 mahallede

Bergen film gösterimi; 27 Temmuz’da Ragıp Tüzün Parkı’nda, 29 Temmuz’da İlkyerleşim Mahallesi Türkmeneli Parkı’nda, 3 Ağustos’ta Barış Mahallesi Demetevler Parkı’nda, 5 Ağustos’ta Gazi Mahallesi’nde, 8 Ağustos’ta Şentepe Abdurrahman Oğultürk Pazaryeri’nde, 11 Ağustos’ta Ata Kapalı Pazaryeri’nde, 15 Ağustos’ta Ergazi Pazaryeri’nde, 17 Ağustos’ta Beştepe Mahallesi’nde, 19 Ağustos’ta Uğur Mumcu Mahallesi Andaç Pazaryeri’nde ve 27 Ağustos’ta Yakacık Kültür Merkezi’nde Yenimahallelilerle buluşmaya devam edecek.

Gişe rekortmeni Bergen

Yapımcılığını Mine Şengöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı Bergen filminde, Bergen’in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor. Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönettiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah’la Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren, Suzan Kardeş gibi isimler yer alıyor. Filmin özgün müzikleri ise Mazlum Çimen ve Saki Çimen imzasını taşıyor.