Yenimahalle’de 23 Nisan coşkusu

Ankara Yenimahalle Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu gün boyu süren kutlamalar eşliğinde minik sakinlere yaşattı. Sabah saatlerinde belediye ve Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenen törenlerle başlayan kutlamalar, bir dizi etkinlikle tüm gün sürdü.

Etkinliklerin ilki Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde, Ressam Rukiye Arısan Resim Atölyesi tarafından düzenlenen karma bağış sergisi ile başladı. Zihinsel engelli sanatçılar ve gönüllü sanatçıların eserlerinden oluşan, katılımcıların yoğun ilgisini toplayan sergiye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

23 Nisan’a özel sergi

Engel tanımayan çocukların yaptığı birbirinden güzel yağlı boya resimleri dikkatle inceleyen Başkan Yaşar, “İmkan tanındığında bu özel çocuklarımızın ortaya nasıl eserler çıkarabileceğini hepimiz görüyoruz. Çocuklarımıza destek olan ailelerine ve onları sanata yönlendiren tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğin ardından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Temalı Resim Sergisine de katılan Yaşar, Yenimahalleli çocukların yaptığı resimleri inceledi. Sergi sonunda Başkan Yaşar ile birlikte pasta kesen minik sanatçılar, hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Nazım’da 23 Nisan coşkusu

Gün boyu süren kutlamalar, TUBİL Minik Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun dans gösterisi ve YENİMEK kurslarında eğitim gören Yenimahalleli çocukların gitar, bağlama ve keman dinletileri sunduğu “23 Nisan Özal Programı” ile son buldu. İzleyicileri hayran bırakan bir performansın altına imza atan Yenimahalle’nin minik sakinleri, şarkıları, türküleri ve dans gösterileriyle usta sanatçılara taş çıkarttı.

“Çocuklarımız geleceğimizdir”

23 Nisan’a özel düzenlenen etkinliklerin tümüne katılarak, yeteneklerini sergileyen çocukları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Atatürk, gençlere ve çocuklara bir bayram hediye eden tek liderdir. Bugün yaşadığımız ekonomik ve sosyal sıkıntıları aşmanın yolu Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete ve onun ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmaktan geçiyor. Çocuklarımız geleceğimizidir. Onlara inanmalı ve onları çağdaş medeniyetin gereklerine uygun şekilde yetiştirmeliyiz. Yenimahalle’de sanat, spor, eğitim gibi birçok alanda çocuklarımızın gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.