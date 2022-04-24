banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Yenimahalle’de 23 Nisan coşkusu

Ankara Yenimahalle Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu gün boyu süren kutlamalar eşliğinde minik sakinlere yaşattı. Sabah saatlerinde belediye ve Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenen törenlerle başlayan kutlamalar, bir dizi etkinlikle tüm gün sürdü.

ANKARA 24.04.2022, 11:43
Yenimahalle’de 23 Nisan coşkusu

Ankara Yenimahalle Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu gün boyu süren kutlamalar eşliğinde minik sakinlere yaşattı. Sabah saatlerinde belediye ve Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenen törenlerle başlayan kutlamalar, bir dizi etkinlikle tüm gün sürdü.

Etkinliklerin ilki Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde, Ressam Rukiye Arısan Resim Atölyesi tarafından düzenlenen karma bağış sergisi ile başladı. Zihinsel engelli sanatçılar ve gönüllü sanatçıların eserlerinden oluşan, katılımcıların yoğun ilgisini toplayan sergiye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

23 Nisan’a özel sergi

Engel tanımayan çocukların yaptığı birbirinden güzel yağlı boya resimleri dikkatle inceleyen Başkan Yaşar, “İmkan tanındığında bu özel çocuklarımızın ortaya nasıl eserler çıkarabileceğini hepimiz görüyoruz. Çocuklarımıza destek olan ailelerine ve onları sanata yönlendiren tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğin ardından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Temalı Resim Sergisine de katılan Yaşar, Yenimahalleli çocukların yaptığı resimleri inceledi. Sergi sonunda Başkan Yaşar ile birlikte pasta kesen minik sanatçılar, hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Nazım’da 23 Nisan coşkusu

Gün boyu süren kutlamalar, TUBİL Minik Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun dans gösterisi ve YENİMEK kurslarında eğitim gören Yenimahalleli çocukların gitar, bağlama ve keman dinletileri sunduğu “23 Nisan Özal Programı” ile son buldu. İzleyicileri hayran bırakan bir performansın altına imza atan Yenimahalle’nin minik sakinleri, şarkıları, türküleri ve dans gösterileriyle usta sanatçılara taş çıkarttı.

“Çocuklarımız geleceğimizdir”

23 Nisan’a özel düzenlenen etkinliklerin tümüne katılarak, yeteneklerini sergileyen çocukları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Atatürk, gençlere ve çocuklara bir bayram hediye eden tek liderdir. Bugün yaşadığımız ekonomik ve sosyal sıkıntıları aşmanın yolu Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete ve onun ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmaktan geçiyor. Çocuklarımız geleceğimizidir. Onlara inanmalı ve onları çağdaş medeniyetin gereklerine uygun şekilde yetiştirmeliyiz. Yenimahalle’de sanat, spor, eğitim gibi birçok alanda çocuklarımızın gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
İmsak 04:30
Güneş 06:05
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:00
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 32 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brentford 34 40
12. Brighton 33 40
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık