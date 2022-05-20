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Yenimahalle’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ankara Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı.

ANKARA 20.05.2022, 11:07
Yenimahalle’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ankara Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı.

Yenimahalle Belediyesi’nin 15 Mayıs’ta start verdiği etkinlikler, 19 Mayıs’ta sabahın erken saatlerinde resmi törenlerle başladı, dostluk turnuvalarıyla devam etti ve TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun “Atatürk” konulu tiyatral dans gösterisiyle sona erdi.

Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağız

Yenimahalle Belediyesi Hizmet Binası ve Batıkent Karayalçın Kent Meydanı’nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla Atatürk Anıtlarına çelenk bırakıldı.

“Bu zaferi kazanan milletimiz, mazlum milletlere örnek oluyor”

19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşin 103 yıldır sönmediğini belirterek sözlerine başlayan Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, yeni bir ulusu gösterdikleri kurtuluş mücadelesi ile bu vatanı Türk milletine emanet etti. Ruhları şad olsun. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. O gün bu zaferi kazanan milletimiz mazlum milletlere örnek oluyor ve bütün dünyada Mustafa Kemal rüzgarı esiyordu. 19. Asrın lideri bütün dünyada Mustafa Kemal Atatürk olarak görülüyor. Her zaman Cumhuriyet karşıtları ve Mustafa Kemal Atatürk karşıtları olmuştur. Ama inanıyorum ki bizden sonraki nesil tıpkı bizim gibi Cumhuriyeti yaşatacak ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayacaktır. Çünkü o yol Sevr’i yırtıp Lozan’ı kabul ettiren yoldur. O yol çağdaş cumhuriyetin, eşit yurttaşlığın yoludur. Biz bu yoldan ayrılmadık hiçbir zaman ayrılmayacağız” dedi.

Gençlik festivalinde voleybol turnuvası heyecanı

CHP Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Büyük Gençlik Yürüyüşü”ne de katılan Başkan Yaşar, Anıtkabir ziyaretinin ardından Gençlik Festivali çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan Voleybol Turnuvası’nda sporcuları yalnız bırakmadı. 6 takımın katıldığı turnuvada Başkan Yaşar, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ile birlikte sporcuları kutlayarak turnuvaya katılan gençlere madalyalarını taktı.

Tiyatral dansla tarih dersi

19 Mayıs etkinlikleri, Nazım Hikmet Kongre Ve Sanat Merkezi’nde TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun “Atatürk” adlı gösteri ile son buldu.

110 kişilik dev bir ekip, 480 farklı kıyafetle, Kurtuluş Savaşı’ndan Atatürk’ün hayata gözlerini kapadığı 10 Kasım’a kadar yaşanılan tarihi süreci tiyatral bir gösteri ile sergiledi.

“Atatürk” adlı gösteride, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluş sürecinde yaşanan önemli tarihi olaylar, Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun tiyatral dans performanslarıyla yorumlandı. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı ve ardından tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora kadar yapılan reformlar sahnede canlandırıldı. Programın devamında ise gençliğe hitabe ve nutuk canlandırmaları halk danslarıyla harmanlanırken, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası Sanatçılarından Duygu Kutlu tarafından söylenen ağıtlar da konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Takvim yaprakları 10 Kasım 1938’i saatler ise 09.05’i gösterdiğinde ise acı bir siren sesi salonda yankılandı. Duyguların sel olup aktığı gecenin kapanışında İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

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