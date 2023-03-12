Yenimahalle, Üsküdar’ı tek farkla geçti

2022-2023 sezonu Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi SK, ligin 15. haftasında evinde karşılaştığı Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü mücadelesinden 29-28 galip ayrıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde heyecanın tavan yaptığı ve başından sonuna kıyasıya mücadeleye sahne olan maça Yenimahalle’nin melekleri Gülcan, Merve, Hatice, Betül, Funda, Halise ve kalede Selen yedisi ile çıktı.

Selen kurtardı, Reyhan attı

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına saygı duruşu ile başlayan maçın ilk dakikasından itibaren etkili savunma ve hızlı hücum taktiğini uygulayan Yenimahalle Belediyesi, soyunma odasına 17-13 önde girdi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Üsküdar Belediyesi’nin bulduğu fırsatları golle sonuçlandırarak farkı kapatmasına rağmen oyun disiplininden kopmayan Yenimahalle’nin melekleri, heyecan dolu karşılaşmada yıldızlaşan Reyhan’ın attığı 13 golün ve kaleci Selen’in maç boyunca yaptığı muhteşem kurtarışların katkısıyla galibiyete ulaşmayı başardı.

Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle Belediyesine galibiyeti getiren goller; Reyhan 13, Funda 5, Merve 3, Elif, Hatice, Gülcanve Betül 2 ile geldi.

Melekler Yalıkavak maçı öncesi moral depoladı

Üsküdar Belediyesi galibiyeti ile ligin son 2 karşılaşmasına moral depolayan Yenimahalle Belediyesi, sonrakini maçını 13 Mart tarihinde Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda Armada Praxis Yalıkavaspor ile yapacak.