Yenimahalle play-off’un ilk maçından galip ayrıldı

Yenimahalle Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e çıkma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Muzaffer Gültekin Süper Amatör Ligi B grubunda mücadele ederek gruptan çıkmayı başaran Yenimahalle, play-off mücadelesi ilk maçında Kazan Belediyesi Spor Kulübü’nü 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Muzaffer Gültekin Süper Amatör Play-off Ligi’nde BAL Ligi’ne çıkma mücadelesi veren Yenimahalle Belediyespor, grubun ilk maçında Kahraman Kazan Belediyespor’u 3-0 yendi. Yenimahalle’ye galibiyeti kazandıran goller maçın 50. dakikada Halil Yapıcı, 55. dakikada Kemal Öz ve 62. dakikada Bilgehan Koç ile geldi.

Bir sonraki maç Beytepe Mete ile oynanacak

Kazan engelini üç puanla aşan Yenimahalle, grubun diğer karşılaşmalarını Gölbaşı Belediyespor, Kavaklıdere Spor Kulübü, 1926 Polatlı Belediye Spor ve Beytepe Mete Spor ile yapacak. BAL Ligi’ne çıkma hedefini ortaya koyan Yenimahalle Belediyesi, 20 Mart Pazar günü grubun diğer maçında Beytepe Mete Spor karşılaşacak.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “Oyuncularımız BAL Ligi’ne yükselmek için büyük gayret gösteriyor. Sezon boyunca aldığımız başarılı sonuçlar neticesinde play-off maçlarına katılma hakkını kazandık. Play-off grubunun ilk maçından galibiyetle çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Galibiyeti kazanan oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.