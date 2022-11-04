Yenimahalle personeline çevre okuryazarlığı eğitimi

Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitimde personelin çevre okuryazarlığı gelişimine katkı sağlayacak bilgiler veren eğitmenler, katılımcılara insanların tüketim alışkanlıklarının doğaya etkisini anlattı. Toplantıda proje hedefinin Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir iletişim ağı kurarak çevre eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek, bilgi, deneyim ve kaynak paylaşmak, eğitimler aracılığıyla farkındalık gelişimine katkıda bulunmak ve çevre eğitimi alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmek olduğu dile getirildi.

İklim değişikliği, hava ve su kirliliği, doğal kaynakların aşırı tüketimi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi küresel ve yerel çevresel sorunların yaşamı tehdit ettiğine değinen eğitmenler, sorunların çözümünde çevre okuryazarı bireylerin artmasının önemli olduğunu söyledi. Ekololojik okuryazar bireyler hakkında da bilgi veren yetkililer, “Bu bireyler doğa ile yeryüzündeki her türlü kaynak kullanımında neden ve sonuç ilişkisi kurabilen ve buna göre yaşamlarını düzenleyebilen kişilerdir” dedi.

Eğitim sonunda katılımcılar uzmanlara sorular sorarak, fikir alışverişinde bulundu.