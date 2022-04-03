Yenimahalle EKO İKLİM Fuarı’nda

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Fuarı’na katıldı.

ATO Congresium’da çok sayıda kurum ve kuruluşun paydaşlığında düzenlenen EKO İKLİM Zirvesi “Ekonomi ve İklim Değişikliği” temalı fuar alanında Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından “Atıkları Sıfırla” oyun standı kuruldu. Erken yaşta atık ayrıştırma ve geri dönüşümü sağlama bilinci aşılama amacıyla üretilen Yenimahalle’nin ödüllü sıfır atık projesi “Atıkları Sıfırla” Mobil Çocuk Oyunu, katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

“Üretimden çok tüketime yönelik yaşıyoruz”

Standı inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Dünya üzerinde yaşanan hızlı nüfus artışı, insanların tüketime, israfa dönük bir yaşam şeklini benimsemeleri, sanayileşme, kentleşme oranlarının artması yaşadığımız bu küreye kaldıramayacağı bir yük yüklememize sebep olmaktadır. Üretimden çok tüketime yönelik yaşıyoruz. Bu durum çevreyi kirletmemize ve gelecek nesillere yaşaması imkansız bir dünya bırakmamıza sebep oluyor. Yenimahalle Belediyesi olarak 7’den 70’e insanlarımızda geri dönüşüm bilincini oluşturmak için birçok projeye imza atıyoruz. Özellikle çocuklarımızı bu bilinçle büyütmek zorundayız. Erken yaşta geri dönüşümü ve atık miktarının azaltılmasının önemini kavrayan bir neslin yetişmesi için yerel yönetim olarak elimizden gelen her desteği veriyoruz” dedi.