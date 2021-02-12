banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Messi’den dudak uçuklatan vergi rekoru!
Messi’den dudak uçuklatan vergi rekoru!
Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak
Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı

Yenimahalle dert yumağı

Yenimahalle halkını temsilen üç farklı kesimi ağırlayan AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan, konukları ile Yenimahalle üzerine sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA 12.02.2021, 11:22
2
Yenimahalle dert yumağı

Yenimahalle halkını temsilen üç farklı kesimi ağırlayan AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan, konukları ile Yenimahalle üzerine sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı ve aynı zamanda Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, Yenimahalle’nin farklı kesimlerini temsil eden vatandaşlarla bir araya geldi. Yenimahalle halkını temsilen bir esnaf, bir ev hanımı ve bir de Z kuşağını temsil eden genç katıldı. Gerçekleşen toplantıda Yenimahalle’nin geçmişindeki sıkıntılar ve geleceğe dair hayaller ve istekler ele alındı.

Yenimahalle’de belediye olarak samimiyeti bulamadıklarını söyleyen esnaf Burak Karadere, "Eğitim hayatımızda da öğretilen bir kavram vardır başarı ile alakalı. Bilgi, vizyon ve iletişim denilmişti bize. Teoriyi pratiğe döktüğümüz zaman hayatta da faydalarını gördük. Faydası kesin olan şeylerin izahı basit olur derler. O yüzden basit bir örnekleme vermek isterim. Öncelikle ben belediyenin esnaflarla iç içe olmasından yanayım. Başımıza herhangi bir şey geldiğinde direkt iletişim halinde olmam gerekir kanısındayım. Başımıza herhangi bir doğal afet geldiğinde ben yanımda bir büyüğümü görmek isterim. Şu an samimiyetsizleşen bir dünyada bu samimiyeti yakalamamız çok önemli" şeklinde konuştu.

Burak Karadere’ye eski bir esnaf olarak hak verdiğini söyleyen Aydoğan, "Belediye idarecilerimizin vatandaşlarımız ve esnaflarımızla iletişimi kesintisiz ve direkt olmalı. Bu konu tüm projelerin üstünde olmalı. Bu davranış bir lütuf değil, toplumumuzun özünde olan bir davranış şekli" ifadelerini kullandı.

"Belediyeler gezilere götürüyorlar vatandaşlarını, bizim de hakkımız gezmek, bizi de götürün"

Ev hanımı olarak 40 senedir Yenimahalle’de yaşadığını söyleyen Nursel Tekdal ise, Yenimahalle kadınları olarak evlere kapandıklarını ifade ederek, "Evlerimize maddi olarak katkıda bulunabileceğimiz bir ortam oluşturulmasını isterdim. Televizyon karşısında televizyonkolik olduk. Böyle olmak istemiyoruz, çevremdeki arkadaşlarım, komşularım da dahil biz böyle olmak istemiyoruz. Bizler faaliyette bulunmak istiyoruz. Belediyeler düzenlemeler yapıyor. Gezilere götürüyorlar vatandaşlarını, bizim de hakkımız gezmek, bizi de götürün. Tamam, belediyelerde kurslar var. Fakat bu kurslar ücretsiz ama bu kurslarda alınan malzemeler ücretli. Biz ev hanımıyız, bunları alacak gücümüz yok" diye konuştu.

Toplumu imar eden mimarların ev hanımları olduğunu söyleyen Aydoğan, "İsteklerinizde tamamen haklısınız. Bildiğim kadarı ile cüzi de olsa bir ücret talep ediyor belediyeler. Aslında vermemiz gereken yerde alıyoruz. Bu doğru değil bence. Ankara ticaretinin yüzde 60-70’i Yenimahalle özelinde gerçekleşmekte. Burada yapılması gereken en güzel proje bu iş alanlarında sizlerle nasıl buluşabiliriz. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Diğer taraftan ilçe içinde sizlerin zaman geçireceği lokallerin sayısının arttırılması gerekir" dedi.

"Bilgiye çabucak ulaşabileceğimiz, spor aktivitelerini yapabileceğimiz, mekan arayışındayız"

Z kuşağını temsilen toplantıya katılan Buğra Deligöz, "Ailelerimiz bize pandemi öncesinde ’bilgisayarı kapat, telefonunla çok fazla oynama’ gibi tabirler kullanıyordu. Şu an ise ’o bilgisayar kapanmasın, dersinden ayrı kalma’ gibi tabirler kullanıyor. Bundan çıkardığımız ders ise internetin ve sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak olmalı. Benim bununla ilgili şöyle bir düşüncem var. İnternet odaklı tabii ki bu. Pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak bir mekan olabilir, derslerimi çalışabileceğimiz, kitap okuyup birbirimize yorumlayabileceğimiz, internet ortamında aradığımız bilgiye çabucak ulaşabileceğimiz, spor aktivitelerini yapabileceğimiz mekan arayışındayız. Ben bu koşulları Yenimahalle’de göremiyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

Kendi oğullarının da aynı sıkıntılardan muzdarip olduğunu dile getiren Aydoğan, "Bizde çocuklarımıza aynı şeyleri söylüyorduk pandemi öncesi. Yapılması gereken sizlere veri kaynağının doğru kullanılması ya da sizleri yanlış yola götürmeyecek mekânlar oluşturmak anlamında yapılacak hizmetleri yerine getirmeliyiz diye düşünüyorum" dedi.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16