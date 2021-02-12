Yenimahalle dert yumağı

Yenimahalle halkını temsilen üç farklı kesimi ağırlayan AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan, konukları ile Yenimahalle üzerine sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı ve aynı zamanda Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, Yenimahalle’nin farklı kesimlerini temsil eden vatandaşlarla bir araya geldi. Yenimahalle halkını temsilen bir esnaf, bir ev hanımı ve bir de Z kuşağını temsil eden genç katıldı. Gerçekleşen toplantıda Yenimahalle’nin geçmişindeki sıkıntılar ve geleceğe dair hayaller ve istekler ele alındı.

Yenimahalle’de belediye olarak samimiyeti bulamadıklarını söyleyen esnaf Burak Karadere, "Eğitim hayatımızda da öğretilen bir kavram vardır başarı ile alakalı. Bilgi, vizyon ve iletişim denilmişti bize. Teoriyi pratiğe döktüğümüz zaman hayatta da faydalarını gördük. Faydası kesin olan şeylerin izahı basit olur derler. O yüzden basit bir örnekleme vermek isterim. Öncelikle ben belediyenin esnaflarla iç içe olmasından yanayım. Başımıza herhangi bir şey geldiğinde direkt iletişim halinde olmam gerekir kanısındayım. Başımıza herhangi bir doğal afet geldiğinde ben yanımda bir büyüğümü görmek isterim. Şu an samimiyetsizleşen bir dünyada bu samimiyeti yakalamamız çok önemli" şeklinde konuştu.

Burak Karadere’ye eski bir esnaf olarak hak verdiğini söyleyen Aydoğan, "Belediye idarecilerimizin vatandaşlarımız ve esnaflarımızla iletişimi kesintisiz ve direkt olmalı. Bu konu tüm projelerin üstünde olmalı. Bu davranış bir lütuf değil, toplumumuzun özünde olan bir davranış şekli" ifadelerini kullandı.

"Belediyeler gezilere götürüyorlar vatandaşlarını, bizim de hakkımız gezmek, bizi de götürün"

Ev hanımı olarak 40 senedir Yenimahalle’de yaşadığını söyleyen Nursel Tekdal ise, Yenimahalle kadınları olarak evlere kapandıklarını ifade ederek, "Evlerimize maddi olarak katkıda bulunabileceğimiz bir ortam oluşturulmasını isterdim. Televizyon karşısında televizyonkolik olduk. Böyle olmak istemiyoruz, çevremdeki arkadaşlarım, komşularım da dahil biz böyle olmak istemiyoruz. Bizler faaliyette bulunmak istiyoruz. Belediyeler düzenlemeler yapıyor. Gezilere götürüyorlar vatandaşlarını, bizim de hakkımız gezmek, bizi de götürün. Tamam, belediyelerde kurslar var. Fakat bu kurslar ücretsiz ama bu kurslarda alınan malzemeler ücretli. Biz ev hanımıyız, bunları alacak gücümüz yok" diye konuştu.

Toplumu imar eden mimarların ev hanımları olduğunu söyleyen Aydoğan, "İsteklerinizde tamamen haklısınız. Bildiğim kadarı ile cüzi de olsa bir ücret talep ediyor belediyeler. Aslında vermemiz gereken yerde alıyoruz. Bu doğru değil bence. Ankara ticaretinin yüzde 60-70’i Yenimahalle özelinde gerçekleşmekte. Burada yapılması gereken en güzel proje bu iş alanlarında sizlerle nasıl buluşabiliriz. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Diğer taraftan ilçe içinde sizlerin zaman geçireceği lokallerin sayısının arttırılması gerekir" dedi.

"Bilgiye çabucak ulaşabileceğimiz, spor aktivitelerini yapabileceğimiz, mekan arayışındayız"

Z kuşağını temsilen toplantıya katılan Buğra Deligöz, "Ailelerimiz bize pandemi öncesinde ’bilgisayarı kapat, telefonunla çok fazla oynama’ gibi tabirler kullanıyordu. Şu an ise ’o bilgisayar kapanmasın, dersinden ayrı kalma’ gibi tabirler kullanıyor. Bundan çıkardığımız ders ise internetin ve sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak olmalı. Benim bununla ilgili şöyle bir düşüncem var. İnternet odaklı tabii ki bu. Pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak bir mekan olabilir, derslerimi çalışabileceğimiz, kitap okuyup birbirimize yorumlayabileceğimiz, internet ortamında aradığımız bilgiye çabucak ulaşabileceğimiz, spor aktivitelerini yapabileceğimiz mekan arayışındayız. Ben bu koşulları Yenimahalle’de göremiyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

Kendi oğullarının da aynı sıkıntılardan muzdarip olduğunu dile getiren Aydoğan, "Bizde çocuklarımıza aynı şeyleri söylüyorduk pandemi öncesi. Yapılması gereken sizlere veri kaynağının doğru kullanılması ya da sizleri yanlış yola götürmeyecek mekânlar oluşturmak anlamında yapılacak hizmetleri yerine getirmeliyiz diye düşünüyorum" dedi.