Yenimahalle Belediyesinden hamsi şenliği

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi şenliğinde, dört ayrı noktasında balık ekmek ikramı yapan ekipler, şenlik süresince 2 ton hamsi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Toptancı Hali işbirliğinde Hamsi Şenliği düzenledi. 2 gün süren şenlikte Yenimahalleliler, Karşıyaka İş Merkezi, Şentepe Müslüm Gürses Parkı, Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı ve Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda balık ekmek keyfi yaşadı. Şenlikte sürekli yer alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kendi elleriyle ilçe sakinlerine balık ekmek ikram etti. Yaşar’a Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras eşlik etti. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Yenimahalleliler, mevsiminde balık ekmek keyfini doyasıya yaşadı. Yenimahalle’nin dört ayrı noktasında balık ekmek ikramı yapan ekipler, şenlik süresince 2 ton hamsi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, “2 gün boyunca Yenimahalle’nin çeşitli noktalarında hamsi ekmek dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımız şenliğimize yoğun ilgi gösterdi. Bu tarz sosyal etkinlikler birlik ve beraberliğimizi perçinliyor, hep beraber keyifli vakit geçirmemizi ve sohbet etmemizi sağlıyor. Hamsi şenliğimiz, hemşehrilerimiz ile bir arada olmak, hasbihal etmek için büyük bir fırsat oluşturdu. Ülkemizde birlik, beraberliğe ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Şenliğimiz boyunca ikramımıza ortak olan Yenimahallelilere teşekkür ediyorum” dedi.