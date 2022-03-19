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Yenimahalle Belediyesinden Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılına özel program

Ankara Yenimahalle Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde Çanakkale Şehitleri için anma programı düzenledi.

ANKARA 19.03.2022, 11:06
Yenimahalle Belediyesinden Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılına özel program

Ankara Yenimahalle Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde Çanakkale Şehitleri için anma programı düzenledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl dönümü nedeniyle Yenimahalle Belediyesince anma programı gerçekleştirildi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen şehitleri anma programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Hafız Fazlı Çoban’ın sunumu eşliğinde şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti’nin okunmasıyla başlayan programda, Hafız Esat Aydoğan ve Yunus Koçan tarafından kasideler ve ilahiler okundu. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle devam etti.

“Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımı Çanakkale’de çakıldı”

Programda katılımcılara seslenerek Çanakkale zaferinin kurtuluş mücadelesindeki önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu akşam milletimizin makus kaderini yendiği günü, Türk ulusunu silmek isteyenlere meydan okuduğumuz Çanakkale zaferinin 107’nci yıl dönümünü yad etmek için bir aradayız. Ben Kurtuluş savaşının geçtiği, Yunan işgalinin yaşandığı toprakların bir evladı olarak karşınızdayım. Çanakkale Savaşı, zamanın koşullarında kağıt üzerinde kazanılması imkansız görünen bir savaştır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımının çakıldığı yerdir. Bu sözün gerçekliğini görmek isteyenler üç yıl sonra İstanbul işgal edildiğinde, Türk Milleti’nin düşmanı yurdumuzdan atmak için hangi güçle, ruhla harekete geçtiğine bakmalıdır” dedi.

“Çanakkale’de 7’den 70’e 250 bin şehit yatıyor”

Bu savaşı küçümsemek isteyenlerin Çanakkale’deki şehitliklere bakması gerektiğini belirten Başkan Yaşar, “Çanakkale’de en küçüğü 9 yaşında, en yaşlısı 70 yaşında, kadını, erkeği, doktoru, öğrencisi, köylüsü 250 bin şehit verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale’den çıkarmak isteyenler var. Mustafa Kemal, Anafartalar’da Conkbayırı’nda savaşmadı diyenler Atatürk’ün sözlerine baksın. Atatürk Çanakkale’deki o ruhu görmeseydi boğazdaki işgalci gemileri görüp “geldikleri gibi giderler” diyebilir miydi? Ayrıştırmalara, bölmelere, işbirlikçilere karşı bir olmaya, birlikte olmaya devam edeceğiz. Esaret tanımayan bir milletin ferdi olarak kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Katılımcıların ellerinde Türk bayraklarıyla türkülere eşlik ettiği programda, Başkan Yaşar ve Kaymakam Halim kent orkestrası ile birlikte İzmir Marşını sahnede okudu. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı sonunda şehitleri yad etmek amacıyla katılımcılara hoşaf ve ekmek dağıtımı da gerçekleştirildi.

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