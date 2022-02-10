Yenimahalle Belediyesi sporcuları Kick Boks Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ile döndü

Sporun farklı branşlarında aldığı başarılar ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi sporcuları son olarak Kick Boks Türkiye Şampiyonası’ndan da madalya ile döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, 19-27 Ocak tarihleri arasında Ordu’da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na 9 sporcu ile katılan Yenimahalle Belediyesi sporcuları, şampiyonaya damga vurarak üç madalyanın sahibi oldu.

Demir yumruklar ilk üçe girdi

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 76 ilden 4 bin 300 sporcunun ter döktüğü şampiyonada; Yenimahalle’nin demir yumrukları Ahmet Ertuğrul Akpınar +91 kg Lowkick kategorisinde Türkiye ikinciliği, 81 kg Lowkick kategorisinde Başar Şanal Türkiye ikinciliği ve 86 kg Lowkick kategorisinde Muhammed Konuralp Akpınar Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Hedef Dünya Kupası

Yenimahalle Belediyesi sporcularının başarıyla dolu bir yıl geçirdiğinin altını çizen antrenörler Faruk Çelikten ve Serdar Bal, “Kick boks, muaythai, wushu branşlarında iddialıyız. Sporcularımızın başarısı ve gelişimi için yoğun bir program hazırlıyoruz. Yıl boyunca yaptığımız sıkı antrenmanlar ve programlar gerek il müsabakalarında gerekse Türkiye Şampiyonalarında meyvelerini veriyor. Kulüp sporcularımız katıldığı her turnuvada göz dolduruyor ve gelecek vadediyor. Türkiye Şampiyonasından başarılı sonuçlarla döndük ve şu anki hedefimiz mart ayında İstanbul’da düzenlenecek olan Dünya Kupası müsabakaları. Yenimahalle’nin başarısı için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.