Yenimahalle Belediyesi kadınlara yol arkadaşlığı yapıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin 2015 yılında şiddet gören kadınlara destek olmak için Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde hizmete açtığı Kadın Danışma Merkezi Yenimahalleli 2 bin kadına hizmet verdi.

Sosyal hizmet uzmanı ve psikolog eşliğinde şiddet ve şiddetle mücadelede kadınların çözüm arayışlarına ortak olan, psikolojik ve hukuksal danışmanlık, sosyal hizmet uygulamaları, sağlık, istihdam, sosyal hizmet gibi konularda ücretsiz hizmet veren ve bilgilendirme yapan merkez, sığınma evi hizmeti almak isten kadınları da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) yönlendiriyor.

Çocuklar da unutulmadı

Aile içi yaşanan olaylarda en çok etkilenen çocukları da unutmayan belediye, bu süreçte çocukların sorunlardan etkilenme oranını en aza indirgemek için annelerle birlikte çocuklarına da danışmanlık hizmeti veriyor.

Ankara Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Yenimahalle YEDAM ile koordineli olarak çalışılan Kadın Danışma Merkezi’nden yardım almak isteyen vatandaşlar, 332 08 71 ve 335 22 96 telefon numaralarını arayarak bilgi alabilirler.

Belediye kadın sığınma evinde dört dörtlük hizmet

Öte yandan, belediyenin kendi sığınma evi de bulunuyor. Belediye sığınma evi ile şiddet mağduru kadınlara kucak açıyor. İçinde kreşi, etüt merkezi, reviri, fitness alanı, atölye alanı bulunan kadın sığınma evi, Türkiye genelinde şiddet mağduru yüzlerce kadın ve beraberindeki çocuklara nitelikli hizmet veriyor.