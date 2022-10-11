Yenimahalle Belediyesi 2 yılda 20 bin kişiye derman oldu

Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde, Yenimahalle esnafı ve bağışçıların yardımlarıyla oluşturduğu Derman Toplumsal Dayanışma Merkezi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

Yenimahalle’de dayanışmayı ve ilçe sakinleri arasında paylaşmayı artırmak amacıyla 2 yıl önce hizmete açılan Derman Market’te 20 binden fazla vatandaş ihtiyaçlarını giderdi. Vatandaşlar, kış mevsimlerinde ağırlıklı olarak bot ve kaban ihtiyacını karşılarken en büyük ilgi gıda ve temizlik maddelerine oldu.

Derman Toplumsal Dayanışma Merkezi, günlük ortalama yüz ihtiyaç sahibi aileye temizlik, gıda, giyim ve ayakkabı gibi 100 çeşit ürünü temin etme şansı sunuyor. Ekonomik sıkıntı çeken ve belediye ekipleri tarafından tespit edilen aileler, kartlarına yüklenen puanlarla 2 ayda bir gıda ve temizlik ürünlerini, 6 ayda bir de giyim ve ayakkabı ürünlerini alabiliyor.

Yenimahalle, Sosyal Belediyecilikte örnek

14 yıldır Yenimahalle’de gerek YeniKart gerek HalkKart ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin uygulandığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Derman Market projesi ile esnaf ve üreticimizi ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerimizle buluşturduk. Daha şimdiden 20 binden fazla ailemiz ihtiyacını karşıladı. Sponsorlarımızla birlikte ilçe sakinlerimize bir nebze faydalı olabiliyorsak bizden daha mutlu kimse olamaz” dedi.