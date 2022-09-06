Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: “Zabıtaların görev, yetki ve özlük hakları çağımıza uygun hale getirmelidir”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, zabıtaların yetki alanları hususunda iyileştirme yapılmasının önemini vurgulayarak, “Görev, yetki ve özlük hakları çağımıza uygun hale getirmelidir. Çünkü sizlerin haklarını korumak, halkın haklarını korumak ve hayatlarını kolaylaştırmakla eş değerdir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve beraberindeki heyet, Zabıta Teşkilatı’nın 196’ıncı kuruluş yılı ve ‘Zabıta Haftası’nın kutlanması sebebiyle Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti. 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ‘Zabıta Haftası’ kutlamaları çerçevesinde ilçe belediyeleri ziyaret ederek, Zabıta Teşkilatı’nın içerisinde bulunduğu sıkıntıların çözümü noktasında fikir alışverişi yapıldığını belirten Erdal, deneyimli bir yerel yönetici olarak Belediye Başkanı Yaşar’ın görüşlerinin önemli olduğunu ifade etti.

“Uyum içinde çalışarak kenti güzelleştirmeye devam edelim”

14 yıllık Belediye Başkanlığı süresince ABB Zabıtası ile Yenimahalle Zabıtası’nın her zaman uyum içerisinde çalıştığını vurgulayan Yaşar, “Sizin yetkiniz, bizim yetkimiz demedik. Birlikte hareket ettik. Bu uyumun meyvesini de Yenimahalle sakinleri topladı. Önemli olan kentin yanlışlarının düzeltilmesi. Vatandaşlarımız yaşadıkları kentlerden mutlu olsunlar. Sizin koordinasyonunuzda uyum içinde çalışarak kenti güzelleştirmeye devam edelim. Ankara ne kadar düzenli ve güzel olursa bu hepimizin başarısı olur. Tüm teşkilat çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Zabıtaların görev, yetki ve özlük hakları çağımıza uygun hale getirmelidir”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, zabıtaların yetkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Günümüzde birçok kurumda ve yapıda eksiklikler olduğu gibi zabıta teşkilatında da yetki ve donanım olarak eksiklikler maalesef mevcut. Siyasi partilerin ve meclisin, destek olarak yasalarda eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Görev, yetki ve özlük hakları çağımıza uygun hale getirmelidir. Çünkü sizlerin haklarını korumak, halkın haklarını korumak ve hayatlarını kolaylaştırmakla eş değerdir."