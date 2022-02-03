Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar yeni sera inşaatını denetledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mesire Alanı içerisine kurulan 2 bin 300 metrekarelik yeni sera inşaatında incelemelerde bulundu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mesire Alanı içerisine kurulan 2 bin 300 metrekarelik yeni sera inşaatında incelemelerde bulundu. Yakacık Mesire Alanı içerisine 2012 yılında kurulan 600 metrekarelik serada mevsimine uygun onlarca türde, yıllık ortalama 750 bin çiçek yetiştiren Yenimahalle Belediyesi, yeni sera alanında kapasitesini 3’e katlayarak yıllık 2.5 milyon çiçek üretecek.

Yılda 2.5 milyon çiçek toprakla buluşacak

Yakacık Mesire Alanı’nda yapımı başlayan sera inşaatını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Yaşar, “Mesire alanımız içerisindeki seramızın kapasitesini arttırmak amacıyla sera alanını baştan aşağı yeniliyoruz. Seramızda kendi ürettiğimiz begonya, petunya, tok kadife, vinka, süs lahanası, hercai menekşe gibi yazlık ve kışlık olmak üzere birbirinden farklı türlerde çiçeklerle Yenimahalle’yi donatacağız. 2 bin 300 metrekarelik yeni serada yıllık 2.5 milyon çiçeğin üretimini yapacağız. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 18 kişilik üretim, bakım ve dikim ekibi parklarımızın 4 mevsim renkli ve estetik görünümü için aralıksız çalışmaya devam edecek” dedi.

Ankara’nın yeşil cenneti

Yakacık Mesire Alanının gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Yaşar, “Başkent sakinlerinin piknik yapması ve doğayla baş başa kalmasını amaçlayarak hizmete açtığımız Yakacık Mesire Alanı, Ankara’nın yeşil cenneti olmayı başardı. Vatandaşlarımız mesire alanına yoğun ilgi gösteriyor. Yenimahalle Belediyesi olarak mesire alanının güzelleşmesi ve gelişimi için düzenli olarak yenileme çalışması yapıyoruz” şeklinde konuştu.