Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: "Vatandaşlarımıza ‘Derman’ olduk"

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ekonomik krizin iyiden iyiye hissedildiği son dönemde açtıkları Derman Market ile dar gelirli vatandaşlara yardım ettiklerini söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yaşar, “İlçemizde dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini sergilediğimiz ihtiyaç sahibi 3 bin ailemize alışveriş imkanı sağlayan Derman Market, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi içerisinde hizmete açtık. Marketimizde ihtiyaç sahiplerine verilen içerisinde puan yüklü kartlar ile alışveriş yapılmaktadır. 50 farklı ürün yelpazesine sahip olan marketimizde vatandaşlarımız aynı zamanda giyim ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bugüne kadar toplamda 1 milyon 800 bin TL değerinde; kıyafet, gıda ve temizlik ürünü ihtiyaç sahiplerine dağıttık” dedi.

“Yardımda amaç, bir yaraya derman olmaktır”

Marketin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını vurgulayan Başkan Yaşar, “Bu hizmetle ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Firmaların bağışları, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Alan el veren eli görmüyor. Yardımların bu şekilde yapılması taraftarıyım. İnsanları rencide ederek, reklam yapılarak yapılan yardım yardım değildir. Yardımda amaç kendini göstermek değil, bir yaraya derman olmaktır.

Herkes görsün, bilsin diye yapılan yardım, iyilik olmaktan çıkar. Buna dikkat edilmelidir” dedi.

Pandemi kurallarına uygun alışveriş

Proje ile ekonomik sıkıntı çeken ve belediye ekipleri tarafından tespit edilen aileler, kartlarına yüklenen kredilerle 2 ayda bir gıda ve temizlik ürünlerini, 6 ayda bir de giyim ve ayakkabı ürünlerini alabiliyorlar. Yenimahalle Belediyesi’nin bütçesinden ayırdığı miktarın yanı sıra esnaf ve hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan Derman Market’te günlük ortalama 100 ihtiyaç sahibi aileye temizlik, gıda, giyim ve ayakkabı gibi 50 çeşit ürünü temin etme imkanı sunuluyor.

Pandemi nedeniyle, alışveriş yapacak aileleri randevu sistemiyle bir gün önceden SMS ile bilgilendiren market yetkilileri, alışveriş öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin HES kodu sorgulamasını ve ateş ölçümlerini de yapıyor.