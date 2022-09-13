Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar hemşehrileriyle bir araya geldi

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyonkarahisarlı hemşehrileriyle bir araya geldi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği tarafından Dernek Genel Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Sohbet Toplantıları’nın ilkine konuk oldu. Hemşehrileriyle uzun uzun sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyonkarahisarlı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Ankara’ya gelen tüm hemşehrilerimize her zaman kapımız açık. Gerek hastanelere sağlık için gelen, gerekse eğitim için Ankara’da bulunan ve bize başvurarak yardım isteyen tüm hemşehrilerimize hiçbir ayrım gözetmeksizin yardımcı oluyoruz” dedi. Dernek çalışmalarını da yakından takip ettiği söyleyen Yaşar, derneğin eğitime sağladığı katkıların çok önemli olduğunu ve çok daha fazla destek olunması gerektiğini belirtti.

“Hiçbir zaman desteğini esirgemedi”

Dernek Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Ankara’da yaşayan tüm hemşehrilerimizin memnuniyetle karşılayacağı bir çalışmayı daha sizlerle birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplantıya çok yoğun bir ilgi var. Bundan böyle mümkün olursa hafta sonlarında Ankara’da Afyonkarahisar’ımızı en iyi şekilde temsil ederek burada yaşayan hemşehrilerimize önemli katkılar sunan değerli büyüklerimizle dernek genel merkezimizde sohbet toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün Başkanımız Fethi Yaşar bizi katılımlarıyla onurlandırdı. Katkı ve destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan değerli hemşehrimiz Fethi Yaşar’a şahsım, yönetim kurulum ve Ankara’da yaşayan tüm hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.