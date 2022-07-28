Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’dan hızlı ve etkili hizmet talimatı

Vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için yapılması gerekenlerin tartışıldığı müdürler toplantısına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar önderlik etti. Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran’ın da bulunduğu toplantıda Başkan Yaşar; hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurulan İletişim Ofisi’ne vatandaşın yapmış olduğu istek, şikayet ve uyarılara daha hızlı dönüş yapılması konusunda bürokratlarını uyardı.

“Hizmet kalitesini artırmak için İletişim Ofisi’ni kurduk”

Vatandaşların istek ve şikayetlerine en hızlı şekilde cevap verilebilmesi için İletişim Ofisi’nin kurulduğunu belirten Yaşar, “Yenimahalle’de hizmet kalitesinin yükseltilmesi adına İletişim Ofisi projesini hayata geçirdik. Belediyemize bağlı bütün birimlerimiz İletişim Ofisi’ne yapılan istek ve şikayetlere en hızlı şekilde cevap vermek durumundadır. Çalışanlarımıza bu konuda gerekli uyarıları yapın. Hizmetin vatandaşa zamanında ulaşabilmesi adına hızlı çözüm üretmek ve bilgi vermek büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Vatandaş belediyeden güler yüzle ayrılmalı“

Personelin vatandaşa hizmetle yükümlü olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “Yenimahalle halkına güler yüzle hizmet etmek zorundayız. Personel, vatandaşımıza güler yüzle, hoşgörüyle hizmet sunmalıdır. Belediyemize gelen vatandaşın ne işi olursa olsun, belediyeden güler yüzle ayrılmalı. Yasalar çerçevesinde sorunları hızlı bir şekilde çözmeye çalışın. Biz bir aileyiz. 13 yıldır yaptığımız gibi disiplinli bir şekilde çalışarak Yenimahalle halkına hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.