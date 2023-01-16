Yenimahalle, ASMMMO 33. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine ev sahipliği yaptı

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (ASMMMO) 33’üncü Kuruluş Yıldönümü çerçevesinde düzenlenen “Zakkum” konserine ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (ASMMMO) 33’üncü Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin ve yönetimi, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Hep bir ağızdan şarkıların seslendirildiği konserde dinleyiciler müzikle dolu, keyifli bir gece yaşadı.

“Çok kazanandan çok olacak şekilde vergi adaletini de sağlamalıyız”

Yenimahalle Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yaşar, “Sizin mesleğiniz devlet için de özel sektör için de onurlu bir meslek. Siz görevinizi ne kadar doğru yaparsanız Türkiye’nin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Çünkü torunlarımıza, çocuklarımıza kendi kaynaklarıyla ayakta durabilen bir Türkiye bırakmalıyız. Bugün içinde bulunduğumuz koşulları da göz önüne alırsak ekonomi her gün daha da kötüye gidiyor. Üretim arttırılmalı, az kazanandan az, çok kazanandan çok olacak şekilde vergi adaletini de sağlamalıyız. Türkiye büyük bir devlet, büyük bir ekonomi. Yeter ki kaynaklarımız doğru şekilde kullanılsın” ifadelerini kullandı.

Zakkum, Başkentliler için söyledi

Rock gurubu Zakkum, Yenimahalle’de verdiği konserle davetlileri adeta büyüledi. Grup, 3 saat boyunca seslendirdiği şarkılar ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teşekkür eden solist Yusuf Demirkol ve ekibi, sahne performansıyla da bol bol alkış aldı.