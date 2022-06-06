Yeni açılacak hastanede iş bulabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular

Ankara’da önümüzdeki günlerde hizmete girmesi beklenen Etlik Şehir Hastanesine personel alımı yapılacağını öğrenen vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi’nin önünde metrelerce insan kuyruğu oluştu. Hastaneye güvenlik görevlisi, aşçı ve yardımcısı, temizlik görevlisi, otopark görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme personeli, depo görevlisi ve garson alımının yapılacağını öğrenen çok sayıda vatandaş, sabahın ilk saatlerinden itibaren yüz yüze görüşme yapabilmek için sıraya girdi.