Yazın gelişiyle Keçiören’deki su ve gül meydanı renklendi

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından hem otopark hem de su ve gül meydanı olarak çevreye karşı farkındalık oluşturmak için inşa edilen ‘Kapalı Otopark Su ve Gül Meydanı’ yazın gelmesiyle birlikte rengârenk bir görünüme kavuştu.

Keçiören Belediyesi tarafından hem otopark hem de su ve gül meydanı olarak çevreye karşı farkındalık oluşturmak için inşa edilen ‘Kapalı Otopark Su ve Gül Meydanı’ yazın gelmesiyle birlikte rengârenk bir görünüme kavuştu. Meydanda, suyun ve ışığın eşsiz güzellikteki dansı burayı ziyaret eden vatandaşları kendisine hayran bıraktı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Ankaralıları ve Keçiörenlileri otopark üzerine bulunan süs havuzundaki şöleni izlemeye davet ederek, “Tüm vatandaşlarımızı Türkiye’de bir ilk olan bu eserimizi görmeye davet ediyorum. Ankara çöl diyorlar ama Keçiören şelaleler ve sular şehridir. 4 bin metrekarelik alanda suyun tüm güzelliklerini görebilirsiniz. Burada aynı zamanda kamu yararına belediyemizin imkânlarıyla inşa ettiğimiz otoparkımız da bulunuyor” dedi.