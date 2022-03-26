Yazar Hayati İnanç, Kahramankazanlı vatandaşlarla bir araya geldi

Yazar Hayati İnanç, Kahramakazan Belediyesinin düzenlediği “Kültür Sohbetleri” kapsamında ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

İlçedeki kültür ve sanat hayatının yaygınlaşmasına katkı sunmak için çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Kahramankazan Belediyesi, son olarak “Kahramankazan Belediyesi Kültür Sohbetleri” programı kapsamında yazar Hayati İnanç’ı ağırladı. “Can Veren Pervaneler/Hayata Şiirden Bakmak” adlı söyleşi gerçekleştiren İnanç’ın konuk olduğu programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşan Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, “Kahramankazan’da yaşayan vatandaşlarımızın kültürle, sanatla. Sosyal hayatla iç içe olmaları için benzer programları bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İnanç’tan Şair Başkan’a tam not

Aynı zamanda edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz, programın başında, 2013 yılında Ümraniye Belediyesi’nce Türkiye genelinde düzenlenen ve 9 bin 600 şiirin katıldığı yarışmada Türkiye üçüncülüğüne layık görülen şiirini okudu. Başkan Oğuz’un insanın hayat ve içsel yolculuğunu anlatan şiiri izleyenler tarafından yoğun alkış aldı. Daha sonra sahneye çıkan Hayati İnanç, Oğuz’un şiirini oldukça beğendiğini belirterek, “Şiirinizin üçüncü olması haksızlık olmuş, ama hayır baki olandadır” diye konuştu.

İzleyenleri mest etti

Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler/Hayata Şiirden Bakmak” adlı söyleşisiyle Kahramankazanlılara unutulmaz bir gün yaşattı. Okuduğu şiirlerin yanı sıra, ilahi aşkı da anlatarak divan edebiyatından örnekler veren İnanç, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile takip edildi. Kahramankazan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İnanç, gönüllere hitap ettiği konuşmasıyla izleyenleri adeta büyüledi.