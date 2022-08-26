Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 6. yaşını doldurması sebebiyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ilklerin ve enlerin köprüsü olduğu belirtilerek, dünya mühendislik tarihine damga vurduğu kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Türkiye’nin saygın projeleri arasında yer aldığı kaydedildi. Bin 408 metrelik ana açıklığı ile üzerinden raylı sistem geçen dünyanın en uzun köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün toplam boyu, kenar açıklıkları ile birlikte 2 bin 164 metreye ulaştığı kaydedilen açıklamada, “Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş köprüsüdür. Asma köprü ile gergin eğik askılı köprünün birleşimi şeklinde tasarlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hibrid tasarımı ile kendi kategorisinde benzersiz ve çarpıcı bir örnektir. İstanbul’umuzun boynuna astığımız üçüncü gerdanlık olan köprü, dünya mühendislik tarihine de damga vurdu. Ülkemizin gurur projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün 6. yaşını doldurdu” denildi.

İstanbul’da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun hizmete girmesiyle birlikte, mevcut boğaz köprülerinde ve çevre yollarında trafik yoğunluğunun azaldığı kaydedilen açıklamada, zamandan, iş gücünden ve akaryakıttan tasarruf sağlandığı ifade edildi. Ayrıca İstanbul’un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanı’na hızlı ve güvenli ulaşım tesis edildiği de belirtilen açıklamada, 4-17 Temmuz tarihleri arasında 965 bin 722 aracın köprüyü kullandığı bildirildi.