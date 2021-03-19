Yaşlılar Haftası için Altındağ Belediyesinden duygulandıran hediyeler

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi üyeleri, Yaşlılar Haftası vesilesiyle Seyranbağları Huzurevi’ni ziyaret ederek hediyelerle yaşlıları duygulandırdı.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi üyeleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı unutmadı. Kadınlar kendi elleriyle hediyeler yaparken, Altındağlı çocuklar ise büyüklerine sevgi dolu mektuplar yazdı. Anlamlı hediyeler, Seyranbağları Huzurevi sakinlerine verildi. Huzurevini ziyaret eden Altındağlı kadınlar, hediyelerle büyüklerin yüzünü güldürdü.

Altındağlı kadınların ve çocukların sosyal sorumluluk bilincinin daima yüksek olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu güzel düşünce için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Güzel insanlar iyi ki varlar. Günlerdir emek veriyorlar, kendi elleriyle hediyeler hazırlıyorlardı. Bugün yaptıkları ziyaretle hem yüzleri güldürdüler hem de ne kadar duyarlı olduklarını gözler önüne serdiler. Hediyeleri Seyranbağları Huzurevi’nde kalan yaşlılarımıza verdiler. Çocuklarımızın sevgi dolu mektupları ise herkesi duygulandırdı. Yüzlerini güldürebildiysek, farklı bir gün yaşatabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.